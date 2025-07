Gonzalo Petit, cazado volando a España y habla por primera vez del Betis: "Tengo mucha ilusión"

Tal y como han informado compañeros en México, Gonzalo Petit se dispone a viajar a España para llegar a Sevilla en las próximas horas y convertirse en nuevo jugador del Real Betis Balompié. La imagen, captada por DSPORTS Uruguay en el aeropuerto, donde ha realizado declaraciones ante los distintos medios de comunicación que allí se han trasladado. El futbolista de Nacional costará al conjunto verdiblanco una cantidad cercana a los 6 millones de euros por el 85% del pase y si se cumplen todas las variables que han acordado en Heliópolis, la operación podría llegar hasta algo más de los 7 millones y medio de euros.

Además, todo apunta a que el futbolista va a abandonar la disciplina verdiblanca como cedido. Hay más de nueve equipos que están detrás de los servicios del delantero, por el que la dirección deportiva verdiblanca se ha anticipado a una gran cantidad de equipos para acometer su fichaje.

Con muchas ganas de empezar en España

Realizó las siguientes declaraciones con SPORT890 en Uruguay antes de viajar a Sevilla: "Primero muchas gracias. Cumplí muchos sueños aquí, pero es una oportunidad que había que aprovecharla. Voy con mucha ilusión y con ganas de estar ya a las órdenes. Me enteré después de la final, y se dio todo muy rápido". "Era una oportunidad que había que aprovecharla y voy con muchas ganas", certificó. También se refirió al sueño de la Selección Uruguaya: "Tengo mucho que aprender allí y también está el tema de la selección. Todo es paso a paso. Espero que pasen lindas cosas".

"Yo estaba centrado en Nacional, pero cuando me enteré, se dio todo muy rápido. Es un poco duro dejar el club y a la familia, pero como te digo voy con la ilusión de conocer lo que es el fútbol español, así que voy con ganas también. Te mueve demasiado una noticia así. Lo fui llevando con calma, mantenerlo con mi familia, y cuando salió todo fueron muchos mensajes. Agradecido a toda la gente. Hace unos días se cumplió un año de mi debut, mi paso se dio todo muy rápido. Me voy con varios sueños por cumplir", comentaba el delantero.

Gonzalo Petit golpea el balón en un encuentro sub-20 entre las selecciones de Uruguay y Brasil.

Un delantero con grandes referentes

Se habla mucho de una posible cesión del delantero, pero esto decía antes de viajar sobre ese aspecto: "Sí, eso no lo sé. Quiero llegar, hacer la pretemporada, meterme ahí y mi cabeza está en el Betis. Luego veremos qué pasa".

"Yo jugaba al básquetbol en Carmelo, nunca nada profesional, pero me gustaba jugar y jugaba al fútbol también, los dos deportes a la vez. Pensando dije, no, me quiero dedicar al fútbol. No me acuerdo bien cómo era el básquetbol, si te soy sincero. Pero me gustaba más, no sé si se lo contaba a alguien, pero por Suárez. Yo quería ser como Luis Suárez y dije, no, yo quiero ser como Suárez y quiero jugar al fútbol, te juro. Siempre me acuerdo de eso", comentaba en una entrevista realizada por OLA Stream Océano hace más de una semana. "Me gusta España porque, bueno, he hablado con profes y esas cosas que dicen que es muy bueno el fútbol de allá y para vivir también", comentaba igualmente sobre la opción de jugar en España.