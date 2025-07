Bartra sobre le gustaría la vuelta de Ceballos al Betis: "Sí, él ya sabe lo que pienso"

El capitán del Real Betis Balompié volvió a demostrar en el primer amistoso de la pretemporada verdiblanca que sigue a un gran nivel a pesar de su edad. El catalán fue uno de los más destacados en el choque ante Farense y dejó buenas sensaciones. Durante este curso, que promete tener muchas emociones en todas las competiciones, será un peso muy pesado en el vestuario y en el césped. Precisamente sobre eso habló recientemente en una entrevista con los compañeros de El Desmarque, en la que además habló de los nombres de lo que va de verano en Heliópolis: Antony y Dani Ceballos.

"Sí. Él ya sabe lo que pienso. Sí hablamos. Hace semanas que no hablamos, prefiero que sea lo que tenga que ser. Es cuestión de que el club y el jugador que cada uno vea lo que se puede hacer. Si viene, encantado, y si llega otro seguro que va a aportar muchísimo. Seguro que muchos están deseando venir", comentaba sobre el utrerano.

Ceballos. / Pizarro

Ya hay contactos por Ceballos

Como bien ha ido detallando paso a paso este periódico, el siguiente paso es el contacto entre los clubes. Dani Ceballos ya se movió públicamente para su vuelta. En privado ya ha comunicado que se bajaría la ficha considerablemente y se adaptaría al margen del conjunto verdiblanco para que pudiese entrar en el límite salarial. En el Betis ya se han puesto en contacto con él para explicarle la situación e incluso delimitar algunos movimientos en torno a su ficha. Lo siguiente y fundamental, que los clubes lleguen a un acuerdo por un futbolista que ha dejado clara su idea: quiere volver a casa, y luchar por ayudar en ese sueño de la Champions.

Antony, pensativo durante el calentamiento previo a un encuentro con el Betis durante la temporada pasada. / E.P.

También pidió el regreso de Antony

"Ojalá. Le cogí mucho cariño, creo que también él a nosotros. Sé la importancia que le ha dado él al Betis y que el Betis le ha dado a él. Sería muy bonito, sabemos que no es nada fácil, por las circunstancias que hay, pero sabemos que el club también está trabajando. En ese aspecto, como capitán, también estoy tranquilo porque sé que el club lo está haciendo muy bien en ese aspecto", comentaba cuando se le cuestionaba al respecto.

La realidad es que se están viviendo unos días importantísimos para el futuro de la operación. El United plantado en los 40 millones de euros como mínimo para comenzar a negociar. Varios equipos detrás del brasileño dispuestos a entrar en la puja, el Betis sin poder afrontar esos números en un pase definitivo y luego, la reunión de las próximas horas. Será con Junior Pedroso, uno de sus representantes que está en Sevilla y el otro, Cristiano Torelli, en Manchester. La clave, que la operación se acelere ya, porque el conjunto verdiblanco no puede acomodar la planificación de toda una plantilla a un futbolista que podría llegar en los últimos coletazos del mercado.

Bartra, en una de las pruebas en la ciudad deportiva. / M. C.

Un club sin techo en el mercado

"Eso es un ejemplo, algo muy importante a tener en cuenta. El hecho de estar en el Betis quiere decir que está creciendo, que va a más. Es un club que te abraza. Es un sentimiento que no te deja indiferente. Es algo que todos los jugadores que pasan por aquí lo saben. Todos estos años que llevo he visto entrar y salir a muchísima gente. Cuando han entrado he notado ese nivel de compromiso, también los que llevamos más tiempo intentamos inculcar lo que es ponerse la camiseta del Betis. No es un equipo más este. Cuando te la pones siente que mucha gente puede sentirse feliz o mal y ese compromiso no puede faltar", analizaba el propio Bartra.