Los halagos de Diego Martínez al Betis

Sevilla/El entrenador de Las Palmas, Diego Martínez, ha resaltado este viernes que el hecho de llegar con las posibilidades de permanencia "intactas" al último tercio de la Liga ya es un "logro", y ha reiterado su convencimiento de que finalmente conseguirán el objetivo.

El técnico gallego ha asegurado en rueda de prensa que en el club le transmiten "confianza y convicción" en el trabajo que se está haciendo, pese a la actual sucesión de resultados negativos, sin victorias en 2025 y con solo dos puntos sumados de los últimos 24 posibles.

El equipo amarillo visitará el próximo domingo al Betis, "uno de los rivales más en forma de la Liga, con muy buenos jugadores, un gran entrenador y un campo que aprieta mucho", y Martínez ha sostenido que deberán ofrecer "la mejor versión individual y colectiva para poder ganar".

El profesional vigués ha reconocido que su equipo ha dado "un rendimiento bastante mejor ante grandes rivales", pero también ha considerado que deben "cuidar detalles" que no han hecho bien, y para tratar de mejorarlos realizan un "trabajo específico de vídeo y campo".

Martínez ha argumentado que afrontan la recta final del campeonato "con todas las opciones abiertas, y eso en sí mismo es un logro; llegamos al último con todas las posibilidades intactas para la permanencia, que es el gran objetivo final".

Preguntado por su futuro en caso de no obtener un resultado positivo en el Benito Villamarín, el técnico gallego ha respondido con ironía: "No me han ofrecido ahora mismo ninguna renovación, no lo hemos comentado, si te refieres a eso", y más adelante ha recordado que en Granada le ampliaron el contrato "después de tres derrotas consecutivas, tuvimos también una racha muy negativa y acabamos metiéndonos en Europa; eso es el fútbol".

En cualquier caso, ha subrayado que las conversaciones con el club son "como siempre, con total naturalidad, me trasmiten convicción y confianza en lo que estamos haciendo", y ha recalcado que el día a día de trabajo en la ciudad deportiva "es muy bueno", si bien les falta traducirlo en resultados, "como hicimos de octubre a diciembre".

En cuanto a disponibilidad de jugadores para visitar al Betis, al margen de los sancionados Scott McKenna y Alberto Moleiro, ha admitido que será "muy difícil" que pueda contar con el defensa Mika Mármol, lesionado en Valladolid, pero que podría recuperar a Marvin Park.