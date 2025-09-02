Haro, sobre Antony: "Es un jugador de talla mundial, su fichaje no es una hipoteca"

La llegada de Antony al Betis ha supuesto un impacto enorme para el club de La Palmera. Y a ello se han referido Manu Fajardo y Ángel Haro en su comparecencia ante los medios de comunicación.

ÁNGEL HARO

Fichaje de Antony: "Ha sido una operación difícil. Veíamos más factible, primero, un cesión. Pero el Manchester United quería vender y a partir de ahí hubo que negociar. Hubo momentos en los que se rompieron las negociaciones. Entiendo al United, pero nosotros defendimos nuestro derecho. Los jugadores juegan donde quieren jugar y eso ayudó mucho".

Operación de Antony: "Es una operación importante de talla mundial y la hemos hecho buscando su rendimiento deportivo. Tenemos también jugadores importantes, como Isco. Los jugadores de talla mundial suelen entenderse y que ese juego dé ganar partidos y hagan felices a los béticos, que es de lo que se trata esto".

¿Salto a la Champions?: "El objetivo es estar lo más alto posible en todas las competiciones. Tenemos plantel para estar de nuevo en Europa. A partir de ahí, tenemos el convencimiento de que estamos capacitados para conseguir grandes retos. Tenemos elementos para luchar de nuevo por estar en Europa y de llegar lo más alto posible en Europa".

Más sobre la ilusión de la Champions: "No podemos volvernos locos. Pero eso no significa no tener ambición. Uno sueña con poder estar en Champions. Creo que los jugadores están sintiendo eso y quieren llegar lo más arriba posible. Luego, los resultados y el fútbol nos dirán dónde podemos estar".

¿Necesidad de vender para cuadrar cuentas?: "Más que las compras, lo que nos obliga a cuadrar es la cuenta de resultados con los salarios y amortizaciones. Para que el Betis pueda crecer, las ventas y plusvalía es una actividad más. Es la forma de poder crecer. Sólo con los ingresos ordinarios es difícil, hay que obtener plusvalías".

El límite salarial: "Lo meritorio es que en un año en el que vamos a realizar una inversión importante como la del estadio y seguimos apostando por tener una plantilla de cierta magnitud para conseguir objetivos".

Rueda de prensa de Cordón: "No pude escuchar la rueda de prensa completa. Estábamos saludando a Antony y estaba puesta una televisión local. Conectaron con la rueda de prensa y por curiosidad estuve escuchando cinco o diez minutos, no tengo conclusiones claras. Hay que darle normalidad a todo esto. Mi respeto al otro equipo, no tengo nada que reprochar ni comentar sobre esa rueda de prensa".

Valoración del plan de movilidad de La Cartuja: "Estoy contento. La valoración es positiva. Hay temas mejorables, pero se trabaja con la Policía y el Ayuntamiento y también los béticos lo están haciendo muy bien".

Pellegrini y su renovación: "No ha habido ninguna novedad. Ya encontraremos el momento oportuno. Ahora nuestra misión era hacer plantilla competitiva y que el equipo gane partidos".

¿Hipoteca el futuro el fichaje Antony?: "No considero que sea una hipoteca. Es una oportunidad de mercado para traer un jugador de talla mundial. Ha habido un momento en el que que había que decidir. El United no quería cesión. Nos reunimos y tomamos la decisión de abordar el fichaje con compra de jugador en unos parámetros determinados. No considero una hipoteca la operación hecha con Antony".

MANU FAJARDO

Posiciones a reforzar: "Todas las plantillas entiendo que son mejorables. Lo podría ser en otras demarcaciones. Estamos satisfechos con el plantel hecho, de garantías. El cuerpo técnico tiene la responsabilidad de sacar el máximo rendimiento para llegar lo más arriba posible en todas las competiciones".

Fichaje de Antony y su repercusión: "A pesar de nuestra juventud en esta industria, llevamos 15 temporadas en el mundo del fútbol. Cuando afrontamos el fichaje de Antony con el United sabíamos que era una operación compleja. Por suerte para el Betis hay personas cualificadas como Álvaro (Ladrón de Guevara) y Ramón (Alarcón) y teníamos toda una institución detrás. La operación ha salido adelante, la bienvenida a Antony no me sorprende. Sé lo que es el Betis y lo que supone para el bético que un jugador de la talla de Antony llegue a esta ciudad. Antony lo deja todo por ellos y ellos se lo devuelven".

El mercado y los fichajes de nivel: "En el mundo del fútbol yo siempre uso una palabra, el contexto. Bien por el entorno o el entrenador, hay jugadores que se adaptan desde un primer momento y dan un rendimiento inmediato. Antony no era feliz en Manchester, igual el Manchester no supo preparar el contexto para él y nuestra labor es controlar todo el mercado. Creo y pongo en valor que el Betis se desvive por y para el jugador y eso hace que el contexto Betis sea idóneo y hace que jugadores tipo Antony quieran fichar por el Betis. Poco a poco estamos siendo capaces de dibujar el contexto ideal para los jugadores".

Pellegrini, ¿satisfecho con el mercado?: "Mantengo una buena relación con Manuel. Ya lo dirá él, pero a mí me transmiten él y miembros de su cuerpo técnico que están contentos y satisfechos. Estamos seguro de que le van a sacar el máximo rendimiento a esta plantilla".