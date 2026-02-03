Haro: "Estamos satisfechos con este mercado"

Junto a Manu Fajardo ha comparecido también el presidente del Betis, Ángel Haro, que ha repasado diferentes cuestiones de la actualidad del cuadro verdiblanco.

Inversión económica en invierno

"Estamos con muy poquito de límite. Lo que ha sido ingresos esperados de Copa y UEFA los hemos utilizado para traer a Álvaro. Aparte, no teníamos fichas disponibles, dos del filial que las aprovechan Ángel y Pablo".

Objetivos a final de temporada

"A Manuel se le pide que siga haciendo lo que está haciendo. Trabaja bien, queremos luchar por quedar lo más alto posible siempre. Estamos satisfechos y contentos".

El mercado invernal

"Estamos satisfechos con este mercado. El bético que siga confiando en nosotros. Sabemos lo que tenemos entre manos. Cada vez queremos tener el mejor equipo posible".

Partido ante el Atlético

"Estamos ante un partido importante. Es cierto que tenemos bajas sensibles. Quiero poner en valor el papel del grupo. Eso permite que este equipo permanezca ahí, luchando ahí. No acaba nunca de caerse. Quiero agradecer a todo el grupo que esté implicado. Jugamos en un campo casi lleno y es un factor importante".

Estado de La Cartuja para el jueves

"Estamos hablando con Ayuntamiento, ven previsión de tiempo. Pero bueno, al final habrá que ir con mucha antelación y tener paciencia. Con respecto a la anulación del partido, conmigo no se ha puesto en contacto la Federación. No se ha comunicado nada. Con respecto a lesiones, es complicado predecir. Cada cuerpo es un mundo. Espero que Isco esté lo antes posible y en el caso de Gio, también. No puedo dar fechas de vuelta de los dos jugadores".

Situación económica

"Necesitamos plusvalías para cuadrar cuentas. Tenemos opciones, pero hace falta ventas de jugadores. Esto es simple: si tienes ingresos ordinarios y los gastos son mayores, tienes que cuadrarlos con ingresos extraordinarios y estos vienen de la plusvalía de jugadores. Tener una plantilla menor es tener objetivos menos ambiciosos. Si queremos tener plantilla que aspire a estar en Europa, hay que tener plusvalía de jugadores".

Altimira

"Ha habido interés también este mercado, pero no se ha concretado nada que fuese satisfactorio para todas las partes y encantado de que esté aquí".

Obras del Villamarín

"En lo relativo a la licitación, a finales de enero esperamos las ofertas. Son tres contratas. Una nos ha pedido una más. Decidimos dar diez días. Queremos concurrencia y no solo dos empresas. El 10 de febrero tendremos las ofertas. Ya hay canalizaciones de acometidas principales. La idea es que durante marzo empezar ya la primera parte de excavación y contención".