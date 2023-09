La hora de buscar soluciones al ataque

Más allá del irregular inicio del Betis 4.0 de Manuel Pellegrini, tanto por juego como por puntos, una estadística objetiva (en la 2020-21 y 2021-22 sumaba 9, el año pasado, en la 2022-23, tenía 15 y ahora acumula 8) lo que preocupa al técnico es la pérdida de volumen ofensivo de su equipo y, sobre todo de la eficacia.

"Creo que por las cifras, nos faltarían hacer más goles y que nos hagan menos. Ofensivamente tenemos que mejorar en todos los aspectos: en el volumen y en la calidad de la definición", dijo el técnico antes del partido contra el Cádiz. Después del mismo el discurso se mantuvo: "Estamos en una racha negativa en cuanto a concretar las ocasiones. Dominamos y tuvimos oportunidades, pero se nos escapó el partido".

Es cierto que el conjunto verdiblanco bien pudo llevarse el triunfo en el arreón final, pero no lo es menos que salvo las ocasiones postreras de Isco y Ayoze no tuvo claras ocasiones desde que se puso por detrás en el marcador. Falló en la primera parte todavía con el 0-0, especialmente en la ocasión fallada por Rodri con el remate dentro del área y después remató mucho en la segunda parte, pero desviado casi siempre.

Extremos o interiores

No hay una fórmula mágica. Por ejemplo, Abde y Luis Henrique, que cambiaron el ritmo del último partido fueron los titulares en Glasgow, donde fue Rodri, que salió de inicio contra el Cádiz, el que cambió la dinámica.

Una cosa si está clara: Abde tiene que jugar. El problema de meter a Abde de inicio es que requiere mover a Ayoze de una posición de la que le gusta partir y, además, aporta mucho trabajo defensivo. Desplazarlo a la posición de Isco, que deberá descansar alguna vez tras ser, junto a Marc Roca, el único titular en todos los encuentros, es una opción. así como adelantarlo hasta la posición de delantero sentando a Willian José, máximo realizador bético pese a todo, y Borja Iglesias.

El caso es que uno las situaciones que se echa en falta es e desborde. Abde lo está aportando en cada partido, aunque por la derecha aún no se ha visto al mejor Ruibal, Bellerín no está físicamente para andar subiendo y bajando, Rodri juega por más dentro y Ruibal es un híbrido que acaba de reaparecer tras su intervención de apendicitis.

¿Extremos o interiores? No mezcla Pellegrini en las bandas para no descompensar uno y otro lado al apostar en la mayoría de los casos por Ayoze en la izquierda. Abde, sin embargo, ha entrado mucho en juego en los ratos que ha tenido y ha demostrado una gran verticalidad hacia la portería rival, aunque le falta, como al resto del grupo, afinar la puntería

Isco y la falta de relevos

Ya en pretemporada se cansó Pellegrini de decir que Isco no podía ser el sustituto de Canales y que no sólo requería un recambio para él sino incluso para cubrir el periodo de baja de Fekir. No llegó ni una ni otra petición y el malagueño no se ha bajado del barco de la titularidad en estas seis primeras jornadas (más el duelo de Glasgow). Marcó en san Mamés y pudo hacerlo con el Cádiz, pero el costasoleño no tiene la llegada del francés ni el compromiso a la hora de correr hacia atrás del cántabro.

Las opciones para darle descanso ahora mismo son Rodri y Ayoze, pero Isco sigue acumulando minutos (es el futbolista que más ha jugado) yendo de más a menos y arrastrando al equipo, que juega al ritmo (de momento demasiado lento) que él marca.

El regreso de Willian Carvalho

Otra opción para dar un respiro a Isco es William Carvalho, recuperado ya de un problema en el sóleo de la pierna derecha que arrastra desde el derbi en México. El portugués no se ha estrenado todavía y ya sabe lo que es jugar en esa posición, aunque donde puede marcar diferencias es algo más retrasado. De hecho se le echa en falta ahí, ya que el doble pivote Marc Roca-Guido Rodríguez es demasiado posicional y ninguno rompe líneas ni sorprende legando desde atrás.

El jugador luso tendrá minutos en Granada, aunque seguramente no de inicio porque si ante el Cádiz estaba para 15 minutos cuatro días después aún no estará para un partido completo.

Menos goles y goleadores

Los datos no engañan tampoco en cuanto a los registros realizadores y le dan la razón a Pellegrini en que hace falta mejorar en ataque y concretar mejor. En seis citas ligueras esta campaña el Betis apenas ha marcado seis goles y cuenta con cuatro goleadores: Willian José por partida triple, Ayoze, Isco y Guido Rodríguez.

La pasada campaña a estas alturas había marcado ya 10 tantos, con Borja Iglesias, inédito este curso, en estado de gracia (6), con Juanmi, Canales y Rodri celerando también la portería rival.

En la 2021-22 eran nueve los tantos anotados en las primeras seis jornadas con hasta seis protagonistas (Juanmi, Rodri, Canales, Willian José, Fekir y Kike Hermoso), mientras que en la 2020-21 logró siete tantos con cinco goleadores distintos (Tello, Fekir, William Carvalho, Mandi y Canales).