Ian Forns con experiencia en Segunda División, nueva incorporación para el Betis Deportivo

El Betis Deportivo sigue apuntalando la plantilla para la temporada 2025-26, en la que comenzará una nueva era con Javi Medina en el banquillo. Este jueves se cerró el fichaje de Ian Forns, tras llegar a un acuerdo con el Espanyol en el que se comunicado señala que se reserva un porcentaje de una futura venta. El lateral firma hasta 2029 y se convierte en la octava incorporación del filial verdiblanco.

El defensor catalán llegó al Espanyol en categoría infantil de primer año y en 2024 debutó con el primer equipo en un encuentro de la Copa del Rey. Además, participó como titular en dos partidos de Segunda División, cuando el conjunto perico militaba en la división de plata.

A sus 21 años, Forns llega tras una temporada en la que salió cedido en dos ocasiones: primero al Burgos, en la categoría de pñata, donde apenas tuvo protagonismo, y después en enero al Real Murcia, con el que disputó diez partidos y marcó un gol. En el conjunto grana coincidió con Antonio Toral, otra de las incorporaciones de este mercado para el filial verdiblanco.

Este es el segundo acuerdo en apenas dos días entre Betis y Espanyol. El miércoles se conoció otro movimiento en dirección contraria, con la salida del centrocampista Sander Ballero al equipo perico.