Ilusión desde primera hora en el Villamarín: largas colas para recoger las banderas de la final

En el Betis y el beticismo se desprende ilusión de cara a su primera final europea, que disputarán este próximo miércoles frente al Chelsea. Tras despedirse de LaLiga y del Benito Villamarín, en Heliópolis ya sólo se piensa en el encuentro de la Conference League. Este sábado, numerosos aficionados se han acercado de nuevo al estadio verdiblanco para recoger las banderas conmemorativas de la final, a pesar de haber estado allí, horas antes para el partido contra el Valencia.

El club había anunciado la entrega tanto en sus redes sociales como durante el propio encuentro ante el conjunto ché. Los béticos no han fallado a la cita y desde primera hora de la mañana, han formado largas colas para hacerse con su bandera, a pesar de que el reparto no comenzaba hasta las 10:00 horas. La entidad quiere que toda la afición forme parte de esta cita histórica y engalanar la ciudad, por ello, ha decidido regalar una bandera conmemorativa a todos los abonados con asiento y de la categoría ‘Palmerín’ (aunque no se incluyen socios 'Soy Bético').

El diseño de la bandera incluye el ya icónico lema "Betis Alé", acompañado en el centro por el escudo del club. En la esquina inferior izquierda se puede leer EuroBetis 2024-25, junto a otro escudo, esta vez en un tamaño más reducido.

La bandera conmemorativa que está entregando el Betis de cara a la final de la Conference League / M.C

Desde el club explicaron que “todos los abonados deberán presentar su abono físico o virtual a través de la aplicación oficial del Real Betis, y podrán recoger las de sus amigos, familiares o acompañantes presentando los respectivos abonos”. Los aficionados que no son socios también podrán adquirir la bandera por un precio de 7 euros, aunque dese el club indican que el pago sólo podrá realizarse con tarjeta de crédito.

Horarios para recoger las banderas

Las banderas podrán recogerse este sábado hasta las 19:00 horas. Quienes no puedan acudir hoy tendrán más oportunidades, el lunes y el martes, en horario de 10:00 a 19:00. El acceso se realizará por Gol Norte (puerta 11 - 13) hasta llegar a los puntos de reparto, que se encuentran situados en Gol Sur (puerta 8)