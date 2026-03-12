¿Por qué Isabel Díaz Ayuso ha visitado la Peña Bética de Nueva York?

No es la primera vez que una historia relacionada con el beticisimo aparece en lugares y temáticas alejadas del terreno de juego. En las últimas horas el combinado de La Palmera viene siendo noticia porque juega la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos en Atenas. Pues a casi 8.000 km de distancia estaba Isabel Díaz Ayuso de viaje oficial en La Gran Manzana visitando la Peña Bética de Nueva York.

El motivo principal es que ha sido una de las paradas que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid en este viaje oficial a Nueva York. Un almuerzo en Black Iron Burger, el establecimiento que regenta el sevillano Víctor Ortega en Manhattan, en 540 E th Street de New York, junto a Jaime Guardiola, Luis Carlos Pérez y Pedro Ruiz-Ocejo. Ahí es donde está la sede de la peña número 410 en la historia del conjunto verdiblanco, donde suelen seguirse todos y cada uno de los partidos que disputan los de Pellegrini con grandes pantallas, bufandas y un buen ambiente verdiblanco.

Hubo reunión con el alcalde de Sevilla

Precisamente no fue la única relación que Ayuso tuvo con la ciudad de Sevilla en Estados Unidos, ya que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también estuvo de visita en ese lugar, mantuvieron una reunión e incluso asistió al espectáculo de la bailaora gaditana Sara Baras.

Ambos comieron en el establecimiento, aunque no lo pudieron hacer al mismo tiempo, ya que la fecha de finalización de los viajes de cada uno de ellos era distinta y tenían compromisos que atender, pero al mismo tiempo sigue siendo una curiosa casualidad que tenía al Betis y su peña norteamericana de por medio.

La Peña Bética de Nueva York, una de las más sonadas de América

Desde que hicieron su inscripción allá por el año 2012, han sido multitud de ocasiones en las que han sido protagonistas. Otro gran momento que tuvieron en norteamérica fue cuando Joaquín Sánchez visitó la peña de Los Ángeles durante la grabación de su serie, "Capitán en América".

Como no podía ser de otra forma, también estuvieron en la finalísima de Wroclaw ante el Chelsea, donde a pesar de que el resultado no fue el esperado, sin duda que eso supuso una experiencia inolvidable para esta familia sevillana.