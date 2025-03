Isco: "Ojalá quede todavía lo mejor de la temporada"

A la espera de que este viernes Luis de la Fuente pueda volver a citarlo para la selección, Isco se mostró "orgulloso" por el nivel mostrado por el equipo en Guimaraes, donde dio "una demostración en un campo muy difícil".

"Entendimos bien el partido y lo supimos manejar. Además tuvimos la efectividad que otras veces nos faltó. Ahora, a descansar y a pensar en el Leganés, porque estamos bien y no podemos bajar ni un poquito", indicó el malagueño, que añadió: "Ha sido un partido de 10 de todo el equipo. Hay que seguir en esta dinámica y ojalá quede aún lo más bonito".

"Ha sido un partido muy duro y toca descansar para intentar seguir en esta línea. Ahora estamos en un momento en el que todos los equuipos se juegan mucho y no podemos bajar para aspirar lo máximo", dijo Isco, que añadió: "Estoy disfrutando mucho del fútbol otra vez. En uno de mis mejores momentos físicos, mental y deportivo", aseguró antes de tranquilizar a todos tras cojear durante el encuentro: "Me han dado en la placa, que está muy superficial, y cuando me golpean ahí me molesta, porque es una zona muy sensible y al momento me duele, pero ya estoy mejor".

Diego Llorente: "Ahora no hay que levantar el pie del acelerador"

"Defensivamente estuvimos muy juntos y no le permitimos al rival jugar como en la ida. Quizás les soprendió que saliéremos de una forma tan agresiva y en la segunda parte hicimos un gran trabajo defensivo y a la contra dos goles más paa sentenciar", indicó Diego Llorente, que destacó que "otra portería a cero da confianza a todas las líneas, empezando desde la presión en ataque y la seguridad en la línea de atrás".

"La fase de clasificación fue dura. Teníamos muchas bajas y el equipo ha ido de menos a más madurando en la competición y ahora no hay que levantar el pie del acelerador", finalizó.