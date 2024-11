Joaquín anuncia un homenaje del Betis a los afectados por la DANA

Joaquín Sánchez, actual embajador del Betis y ex futbolista de Betis y de Valencia, confirmó este jueves que el club sevillano realizará "un homenaje a los pueblos valencianos afectados" por las inundaciones para hacer llegar su "sentir" en la previa del encuentro entre ambos equipos que se jugará este sábado y en el que reconoció que "los sentimientos estarán a flor de piel".

Este encuentro del sábado en Mestalla (14:00) supondrá la vuelta a la competición del Valencia, que desde que sucedió la tragedia de la dana ha suspendido tres encuentros, dos de LaLiga y uno de la Copa del Rey.

"Lo hemos sufrido y hemos intentando ayudar en todo lo posible desde la distancia, ya sea económico desde el Real Betis, como con ropa, medicinas… todo lo que pudiéramos ayudar para poder superar estas circunstancias tan complicadas", explicó el ex futbolista en una entrevista a VCF Radio.

Así, incidió en que realizarán "varios eventos, uno de ellos por la mañana" del sábado, aunque no precisó si alguno de esos actos puede ser la visita a un colegio afectado a Alfafar (Valencia), una de las zonas más afectadas por la DANA.

El gaditano insistió en que se pusieron "en marcha" en cuanto pudieron desde la Fundación del Real Betis "con ropa, con mascarillas para ayudar y mandarlo lo antes posible". "Todo el pueblo español nos hemos volcado y eso nos hace fuertes", subrayó.

Asimismo, incidió en que Mestalla es un campo que disfrutó cinco temporadas "y no tener ese ambiente cada fin de semana teniendo a su equipo jugando y que la gente pudiera disfrutar de su pasión y colores... lo habrán sufrido".

"Estuve cinco años en el Valencia y mantengo relación con muchos compañeros y amigos. Alguno ha estado más afectado que otro, pero afortunadamente están vivos, que es lo más importante y recuperándose de la tragedia. Son circunstancias que no te esperas vivir nunca y te encuentras con esta tragedia que desgraciadamente la hemos sufrido todos de alguna manera", insistió el exfutbolista.

Por eso mismo, dijo que "por los sentimientos que se han vivido, van a estar a flor de piel" en el partido y la previa "va a ser diferente y va a ser un partido también especial".

"Una vez pite el árbitro el comienzo, los jugadores intentarán hacer su partido, pero va a ser un encuentro marcado por lo que ha pasado", sostuvo el gaditano, que dijo sentir el cariño de la afición del Valencia cada vez que vuelve.

"Me lo transmiten cada vez que vuelvo. Vuelvo ya retirado, pero voy a sentir el mismo calor y cariño. Valencia y su gente me ha tratado siempre genial, cada vez que voy me siento como en casa y disfruto. Tengo gente maravillosa y siempre es especial", concluyó.