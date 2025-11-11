Joaquín, nuevo consejero del Betis

El consejo de administración del Betis ha acordado en su reunión de este martes el nombramiento de Joaquín Sánchez como nuevo consejero de la entidad por el procedimiento de cooptación, ocupando el hueco dejado por Antonio Caro Porcuna recientemente. Esta decisión, que deberá ser ratificada por los accionistas en la próxima Junta General, eleva al histórico capitán verdiblanco al órgano gestor del club.

Refuerzo en el área deportiva y gestora

Desde su retirada de los terrenos de juego en 2023, Joaquín Sánchez, quien también es accionista del club, había expresado su deseo de seguir aportando su experiencia y conocimiento al Real Betis. En estas últimas dos temporadas, el exjugador ha desempeñado funciones tanto institucionales como deportivas, preparándose para esta nueva etapa.

Tras este periodo de transición, el excapitán ha aceptado la responsabilidad de formar parte del consejo de administración. Su nombramiento reforzará los trabajos que ya venía desarrollando, con una vinculación directa y reforzada con el área deportiva del club.

La trayectoria de una leyenda bética

Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María, 1981) es una de las figuras más icónicas y relevantes de la historia del Betis. Es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de las Trece Barras, con un total de 528 partidos disputados con el primer equipo. Supera a mitos béticos como Esnaola, Cardeñosa o Gordillo. Fue campeón de la Copa del Rey en dos ocasiones, levantando el título en 2005 y en su emotiva despedida en 2022 y su carrera se dividió en dos periodos en Heliópolis: una primera etapa entre 2000 y 2006, y un regreso triunfal entre 2015 y 2023. Con este paso, el Betis asegura la presencia de su capitán más querido en la toma de decisiones estratégicas de la entidad.