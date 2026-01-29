Abde, en un lance con Larin en el partido disputado en La Cartuja.

El Betis consiguió un valioso triunfo ante el Feyenoord para certificar el pase directo a los octavos de final de la Europa League. Una victoria basada en un gran tanto de Antony y una asistencia a un Abde que no la desaprovechó para volver a ver portería tras hacerlo en Mendizorroza.

El brasileño, que viene arrastrando problemas de pubis, elevó mucho el nivel con respecto a sus últimas actuaciones, lo que pone más en valor el tremendo esfuerzo que hace para poder jugar pese a las constantes molestias en una zona delicada.

En la otra banda, el internacional marroquí ha vuelto como se fue a la Copa de África, siendo un jugador determinante en el Betis. Y más con tantas bajas. Hizo un buen tanto de cabeza peinando un centro de Antony y tuvo alguna ocasión para haber hecho alguno más.

También destacó Pau López, que pese a no estar del todo afortunado en la acción del 2-1, sí salvó a su equipo hasta en tres ocasiones, amargándole la noche a Larin.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Feyenoord:

Pau López Algo desafortunado en la acción del 2-1, la cual empañó un pelín lo que hasta entonces estaba siendo una gran actuación, salvando al Betis de encajar goles claro ante Larin.

Ángel Ortiz Aceptable en ataque. En defensa sufrió bastante ante Borges, el extremo del Feyenoord.

Llorente Tuvo un intenso duelo con Tengstedt en el que ganó algunas batallas. Correcto.

Natan Tuvo mucho trabajo a la hora de ayudar a Valentín Gómez ante el siempre peligroso Hadj Moussa.

V. Gómez En ataque le cuesta todavía soltarse, en parte lógico porque su mentalidad es defensiva y su puesto natural, central. Hadj Moussa le generó ciertos problemas con su verticalidad y regate.

Marc Roca Otro despliegue físico importante. Sin Amrabat, sigue siendo pieza fundamental para Pellegrini.

Deossa Bien en al presión y en las ayudas defensivas. Tiene potencia y la aprovecha, pero en ocasiones le sobra algún toque de más al balón. Muchas veces, si da el balón primeras, aprovecharía mejor su potencia y verticalidad.

Antony Excelente primer tiempo. Un extraordinario gol, con una gran dificultad. Poner el balón donde lo puso en un golpeo casi a balón parado no es nada fácil. Después, otra asistencia de las suyas que aprovechó Abde.

Pablo Fornals Le pueden salir las cosas mejor o peor, pero su trabajo es indiscutible. Siempre está presente.

Abde De más a menos. Hizo un gol y dispuso de ocasiones para hacer alguno más. Futbolista determinante en este Betis.

Chimy Ávila Mucha voluntad, poca brillantez.

Altimira Aportó algo de frescura a la medular.

Ruibal Batallador.