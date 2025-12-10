Kovacevic advierte de la dificultad del Betis y pide valentía a su Dinamo de Zagreb

El entrenador del Dinamo de Zagreb, Mario Kovacevic, afronta el duelo de este jueves ante el Betis consciente de la dificultad que supone enfrentarse al conjunto verdiblanco, al que considera el rival más fuerte del grupo.

"En mi opinión, tenemos por delante la prueba más difícil del grupo. El Betis tiene una calidad superior a la de todos los demás equipos. Somos conscientes de ello y podemos y queremos hacerlo mejor de lo que hemos demostrado en los últimos partidos europeos, aunque sabemos que no será fácil", afirmó Kovacevic, que destacó la progresión de su equipo en la liga croata: "Creo que estamos jugando cada vez mejor en el campeonato. Es una pena que nuestra buena actuación contra el Hajduk no se viera recompensada con una victoria, pero un partido así es el camino que podemos seguir contra el Betis".

El técnico también apuntó al duelo ante el Celta como lección para preparar el choque europeo. "Creo que aprendimos algo de ese partido, ya veremos. Sabemos cómo son los equipos españoles; tenemos que ser más duros desde el principio. El Betis tiene incluso mejores jugadores que el Celta; tenemos que tener cuidado", afirmó. Kovacevic recalcó la importancia de la valentía en el Maksimir: "Jugamos en casa, tenemos que ser valientes, y cuando uno es así, algo se recupera. Ese comienzo contra el Celta dirigió y decidió el partido. Tenemos que ser mejores si queremos lograr algo".

El técnico también hizo hincapié en la necesidad de un Dinamo más agresivo: "Somos conscientes de que tenemos que ser mucho más agresivos; no me conformo con eso; estamos trabajando en ello. En la liga croata hemos aumentado nuestra agresividad tanto en defensa como en ataque, pero definitivamente debemos mejorar", señaló Kovacevic, recordando que su equipo es el que menos faltas ha cometido en la Europa League en estas cinco primeras jornadas.