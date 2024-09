Sevilla/La fiesta no fue completa para el Betis de Lo Celso a pesar de ese arranque tan prometedor para la escuadra de Manuel Pellegrini. El argentino marcó un golazo en el minuto 7 y la situación estaba destinada a un goce de los grandes. El zurdazo desde fuera del área se dirigió hacia la escuadra y los béticos incluso se preguntaban si todo era verdad, si esa irrupción de la estrella tras su paréntesis en el Tottenham iba a servir para acumular un triunfo tras otro en el Benito Villamarín. Desgraciadamente, no fue así para los seguidores de la fe balompédica radicada en el sevillano barrio de Heliópolis.

El Mallorca de Jagoba Arrasate avisó muy pronto, sin tiempo para disfrutar siquiera, y empató en la siguiente jugada, en la primera indecisión mostrada por la pareja Diego Llorente-Natan, que esta vez no estuvo al mismo nivel que en las anteriores citas ante la constante briega de Larin y las llegadas desde atrás de Dani Rodríguez y compañía. Demasiado fácil para los forasteros. Si el Betis había marcado en el minuto 7, los visitantes lo hacían en el 8 y todo quedaba como al principio, aunque con la diferencia de que siempre es un jarro de agua fría para el equipo que encaja después.

Y lo peor de todo, después de un choque muy disputado, fue que todo fue aún peor con el gol de Valery en el tiempo de prolongación. Otra vez, como contra el Getafe, en un córner en el añadido. Era ya agua helada después de un pleito sin dominio claro para ninguna de las dos partes, salvo en el arranque de la segunda mitad, cuando Abde debió inclinar la balanza hacia los béticos con un disparo que dio en los dos palos de Greif después de un control espectacular del extremo izquierdo verdiblanco (48'). Fue la gran ocasión para haberlo visto todo de otra manera, para haber girado la situación hacia una noche más plácida, pero ya es mala suerte que la pelota toque en las dos maderas laterales y no acabe dentro de la portería.

Pulso en alto

No fue una cita fácil para los hombres de Pellegrini, en absoluto. El Mallorca, a pesar de ese golazo inicial de Lo Celso que anunciaba fiesta, fue un toro muy complicado de lidiar, al menos en el primer periodo. Los baleares sólo tardaron un minuto en colocar el litigio como había arrancado y a partir de ahí el pulso se mantuvo en lo más alto sin que existiera un dominador claro de la situación.

Es más, a los puntos, tal vez fueran los visitantes quienes mejor se manejaron en ese primer acto. Sin que fuera un control espectacular, sí estuvieron firmes en la defensa y no permitieron que el Betis se acercara en muchas ocasiones hasta Greif con opciones de hacerle particular sangre. No fueron muchas, cierto, pero es igualmente verdad que Vitor Roque tuvo una clarísima en un excelente pase profundo de Altimira. El brasileño trató de picar el balón con calidad ante la salida del guardameta eslovaco, pero éste repelió la pelota con su pecho (17'). Después tendría otro remate el delantero centro en un buen centro de Marc Roca, pero le dio al balón con el hombro en lugar de con la cabeza (23').

Fueron las más claras, sobre todo la primera de ellas, de un Betis que iba a ir bajando su nivel de revoluciones a partir de entonces. Los verdiblancos se notaban incómodos, pues no tenían tan fácil como otros días en el Benito Villamarín la conexión con un Lo Celso que estaba bastante rodeado por el dúo Samu Costa-Omar Mascarell.

Arrasate rodeó a Lo Celso con Samu Costa, Mascarell y el paso adelante de los centrales y el argentino no estuvo cómodo a pesar de su golazo inicial

Llegaría después una clarísima ocasión de Samu Costa en un cabezazo con todo a favor tras un centro de Robert Navarro (33') y después vendría un pequeño lío con una tarjeta roja a Lo Celso bien resuelta por el VAR para anularla y dejarlo todo en amarilla. Eso sí iba a servir para encrespar al público del estadio heliopolitano y para que el partido se fuera complicado aún más si cabe. El Betis funcionaba a chispazos, mientras que el Mallorca era mucho más sólido y ordenado.

Oportunidades antes y después del intermedio

Tanto que estuvo a punto de irse al intermedio por delante en una jugada en la que Robert Navarro se plantó solo ante Rui Silva, el portugués hizo una buena parada y el remate posterior de Sergi Darder a bocajarro, afortunadamente para los heliopolitanos, se produjo en fuera de juego (41'). Pellegrini tenía trabajo en su vestuario para reordenar los pensamientos de los suyos y de esta manera provocar que el Betis le diera la vuelta a la situación a través del fútbol, algo que ya había hecho en las segundas partes contra el Leganés y frente al Getafe.

El Ingeniero no tomó ninguna decisión en forma de cambios, prefirió darle confianza a los suyos y éstos sí le respondieron con un fútbol más incisivo, tanto que pudieron anotar dos tantos en ese arranque del segundo acto. Además de la ya referida ocasión clarísima de Abde, Vitor Roque tuvo un disparo con la izquierda después de una buena jugada colectiva que acabó con un pase atrás de Chimy Ávila tras una pared con Altimira. El tiro del brasileño fue correcto, pero le faltó más maldad para hacer sangre de verdad. Greif se lució con su estirada (51').

Los cambios ordenados por Pellegrini sirvieron para un arreón al final, pero Greif le detuvo el disparo a Aitor Ruibal y quien acertó con el suyo fue Valery

Parecía que el partido se había inclinado hacia el lado local, pero no, no iba a ser así. Robert Navarro tuvo dos claras ocasiones, la segunda de ellas en un cabezazo completamente solo y después Rui Silva le haría una buena parada a Dani Rodríguez. Era el Mallorca, por tanto, quien llegaba con mayores ventajas al área local.

Eso sí, con los cambios de Pellegrini se produjo un mayor ataque hacia Greif, pero en la llegada más prometedora el eslovaco le tapó muy bien la portería a Aitor Ruibal (91'). Era el preámbulo del castigo mayor. Un saque de esquina tocado en el primer poste, rematado con facilidad por Valery y desviado en un roce de Bellerín, como ya sucediera en el añadido contra el Getafe, colocaba un punto final nada agradable para un Betis que se las prometía felices con el golazo de Lo Celso. Toca resetear y a por la próxima en Las Palmas.