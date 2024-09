Pellegrini: "Así es el fútbol, pero no hay nada que reprochar al equipo"

Los errores en las dos áreas condenaron al Betis ante el Mallorca. Fallos en defensa que concedieron goles en momentos claves y en ataque, donde faltó precisión. Sin embargo, Manuel Pellegrini dijo que "no hay nada que reprochar al equipo" y resumió con un "así es el fútbol" la derrota.

"Así es el fútbol y por eso este deporte es el más popular del mundo. A veces no tiene lógica", adujo el técnico verdiblanco, consciente de que los suyos pudieron "marcar antes" y sin embargo acabaron perdiendo: "Es lamentable, pero no hay nada que reprochar al equipo, aunque siempre se puede mejorar", dijo el entrenador que valoró positivamente el "buen volumen ofensivo", pero sabe que "hay que tener más precisión". "La de Abde, Vitor Roque..., tuvimos buenas oportunidades, pero mientras el balón no entre no sumamos con ocasiones", dijo.

La derrota, sin embargo, duele por ser "en casa" y cuando el rival ya estaba "conforme con el empate", "pero el Mallorca también hizo un buen partido y fue valiente y fiel al estilo de Arrasate", explicó el Ingeniero, quien destacó el encuentro de Lo Celso, quien "tiene capacidad técnica y libertad de movimientos para asociarse y buscar siempre el balón".

Insistió Pellegrini en su idea de que el Betis tuvo "ocasiones para ganar el partido", por lo que no puede reprochar nada al grupo, pese a las "falencias en defensa", y sólo queda "pensar ya en ir a Las Palmas a por la victoria". "Tuvimos ocasiones para haber asegurado antes el marcador y al final tuvimos la mala fortuna con ese gol encajado que nos hizo perder el partido".

Pellegrini da instrucciones a Perraud al entrar al campo. / José Ángel García

"Es probable que el equipo notase el esfuerzo del encuentro. Con un gol el choque habría cambiado antes, pero es difícil ante un conjunto con el Mallorca con un estilo muy definido. "En el futbol las ocasiones hay que crearlas y convertirlas", volvió a lamentarse sin entrar a valorar el partido de Chimy Ávila: "Las valoraciones individuales las hago en el interior del vestuario".

Por último fue cuestionado el técnico sobre si le faltó físico al conjunto al final, algo que analizará en estos días cara al próximo encuentro del jueves, siendo consciente de que "hay que hacer rotaciones de forma permanente para que el equipo mantenga su nivel futbolístico. "Nos faltó control ante un rival con mucho juego directo y con el que hay que estar pendiente de sus contras. No convertimos las ocasioens de gol y lo pagamos en el último minuto", resumió al final.