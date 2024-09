Manu Fajardo sobre Natan, Vitor Roque y Lo Celso: "Querían Betis o Betis, y eso te ayuda a jugar tus armas"

SEVILLA/El director deportivo verdiblanco atendió a los medios de comunicación del Real Betis Balompié tras haberlo hecho previamente en la mañana del pasado lunes en la presentación de Natan de Souza. Siempre es interesante escuchar lo que tiene que decir Manu Fajardo, sobre todo cuando le toca evaluar lo que ha sido un mercado de fichajes nuevamente complicado por la situación económica, pero que finalmente se salvó con creces con la llegada de Lo Celso y Vitor Roque. Aunque lo primero que hizo es evaluar la derrota en el Bernabéu, con polémica incluida: "Al final, la imagen del equipo ayer fue muy en línea de las dos primeras jornadas de Liga, también de los partidos de Conference League. Durante 60 minutos le disputamos el partido al Real Madrid, de tú a tú, tuvimos protagonismo con balón, estuvimos sólidos en fase defensiva, quizá nos faltó un poquito más de mordiente en zona de finalización, tampoco sufrimos en demasía, y al final el partido se declina por dos acciones, una para mí muy discutida y otra que dice mucho del nivel de los jugadores del Real Madrid".

La realidad es que a pesar de las incorporaciones no se preveían tantas salidas, y tan importantes: "No esperábamos esa magnitud de movimientos. Al final se han llevado a cabo operaciones que realmente no tenía esa conciencia de que se pudiesen llevar a cabo, como la de Nabil, como la de Germán, pero bueno, son situaciones que se presentan, que el jugador te traslada y te transmite su voluntad, y que el Betis, obviamente, está en la obligación de escucharla y también de respetarla en ambos casos".

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Ángel Haro, presidente, durante la presentación de Natan. / José Ángel García

La salida de Fekir, complicada pero casi prevista

"Para nada relaciono la marcha de Nabil con que estuvo más o menos acertado en el partido de Vitoria. Obviamente, si el Betis tuvo la opción de ganar, pues, gran parte, merced a la buena actuación que tuvo Nabil ese día. En distintos momentos de la temporada ha habido varios movimientos con Nabil, con el mercado de Emiratos y demás, no se llevó nada a cabo, y en las últimas horas, las últimas 24 horas pospartido de victoria, es cuando realmente se puso un poco en movimiento", comentaba el sevillano sobre la marcha de uno de los capitanes, que ha dolido mucho al beticismo.

Y es que al producirse en los últimos días de mercado, la tensión pudo apoderarse en algunos momentos de los protagonistas que negociaban. Así lo contaba Fajardo: "En las últimas horas nos quedamos con tres opciones, tres jugadores de muchísimo nivel, que ya veníamos hablando previamente dentro de la dirección deportiva, por si se llevaba a cabo la salida de Nabil, que, como decía anteriormente, que esa sí fuese inmediata para que nos pudiésemos a trabajar desde el segundo uno, que la marcha de Nabil se consumara para que no nos pillara de imprevisto. Nerviosismo, quizás, no nerviosismo, ¿no?, pero un poco al final para que una operación se lleve a cabo y muchas situaciones que no dependen de ti".

Nabil Fekir celebrando uno de sus goles con el Betis / Real Betis

Poderío negociador y proyecto atractivo

Otro de los temas principales que se han tratado en la entrevista ha sido la voluntad que han tenido los jugadores que han llegado al Betis este verano para plantarse en sólo querer llegar a Sevilla. Eso ha permitido que negociaciones que eran una quimera tornasen en realidad: "Tanto esa operación, como la de Vítor o la de Natan, no han sido nada fácil, pero si finalmente los tres jugadores están hoy día en la entidad, es por lo claro que han tenido los tres que querían venir al Real Betis. Eso al final te facilita mucho una negociación. Cuando tú vas a una negociación y la afrontas con cualquier club, pero ya tienes el beneplácito del jugador, y el beneplácito de que su agente, de su entorno, el chico, se planta, y es o Betis o Betis, al final eso te permite a ti afrontar la negociación con cierta tranquilidad y poner también en valor tus armas".