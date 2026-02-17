Marc Roca, la historia de redención del '21' del Betis

El Betis obtuvo en Mallorca un triunfo basado en el plan elaborado por Manuel Pellegrini que tan bien ejecutaron sus futbolistas. Entre ellos, Marc Roca, que firmó una actuación individual de nota alta.

El pivote interpretó muy bien lo que requería el partido para su equipo y a nivel defensivo, especialmente en la segunda parte, realizó muy buena ayudas en forma de coberturas, sobre todo en la banda por donde Virgili hacía más daño.

En líneas generales, mucho trabajo siempre al servicio del Betis, fruto de su buen posicionamiento sobre el campo, buena lectura de partido, buen golpeo de balón, como en esa acción en la que casi acaba marcando desde el centro estrellándose el balón en el palo de la portería de Leo Román; una importante capacidad física para abarcar mucho campo... Una completa actuación.

MUY BUENOS NÚMEROS

Ese buen partido de Marc Roca en Son Moix se vio reflejado en la estadística (datos obtenidos de Sofascore.com), pues firmó 11 contribuciones defensivas, realizó 9 despejes, bloqueó un tiro del rival, realizó 4 recuperaciones de balón, firmó cuatro de cinco duelos aéreos ganados, realizó 3 faltas y recibió 2.

Marc Roca abarcó bastante campo en el triunfo verdiblanco en Son Moix, donde mostró un alto nivel táctico y defensivo. / sofascore.com

Y con balón también estuvo bastante bien, con un 92% de precisión de pases en campo rival (12/13), un 70% de precisión en campo propio (7/10) y un 100% de precisión en pases largos (2/2).

ESFUERZO Y SUPERACIÓN

Buenos guarismos que confirmaron el buen momento que vive el de Vilafranca del Penedès, quien ha dejado ya atrás una etapa en la que no lo pasó nada bien, teniendo que pasar por el quirófano un día antes de la final de la Conference por unas dolencias de tobillo. "Ha sido el momento más difícil de mi carrera. Por el dolor, por el día a día... Por momentos fue insoportable. Al final, el último año y medio jugué con mucho dolor. Para entrenar y jugar tenía que tomar antiinflamatorios. Era frustrante. Entonces, tomé la decisión de operarme, después de intentar todas las otras opciones. He tenido que trabajar mentalmente y físicamente todos los días. Eso sirve como experiencia para mejorar y seguir creciendo. El sufrimiento y la lucha ha sido muy larga, pero ya me siento muy bien", comentó a comienzos de septiembre de 2025 Marc Roca, en una entrevista a este medio, mostrando su resiliencia para superar un momento complicado y mirar al futuro con optimismo.

MÁXIMA CONSOLIDACIÓN

Así, tras volver a jugar después de mucho tiempo, ante la Real Sociedad en La Cartuja, fue poco a poco cogiendo ritmo de competición y sintiéndose cada vez mejor. Desde entonces ha ido teniendo cada vez más protagonismo y con la lesión de Amrabat, se afianzó en el once de Manuel Pellegrini, quien tiene en muy alta estima al futbolista catalán.

Marc Roca frena el avance del mallorquinista Luvumbo. / Cati Cladera / Efe

Así, Marc Roca vuelve hoy a sentirse futbolista en plenitud. Atrás quedó el sufrimiento. Queda el presente: orden, criterio y compromiso. Y un medio centro que, tras cruzar el desierto, ha recuperado el placer de jugar al fútbol. La historia de redención del 21 del Betis.