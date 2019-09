No hubo fichajes de última hora en el Betis

No hubo ningún movimiento de última hora en el Betis. Pese a que en los últimos días peleó por reforzar su medular, el club verdiblanco no incorporó a ningún jugador en la jornada que determinaba el cierre del mercado para los clubes de LaLiga. Aunque estuvieron sobre la mesa los nombres de Leandro Paredes (PSG) y de Santiago Ascacíbar (Stuttgart), finalmente no se consumó la llegada de ninguno de los dos.

De este modo, el conjunto de Heliópolis cierra el mercado estival habiendo realizado seis refuerzos para esta temporada. En este orden llegaron Juanmi, Pedraza, Dani Martín, Fekir, Borja Iglesias y Álex Moreno. La llegada de un pivote de contención era algo que pretendían los dirigentes béticos, pero ese séptimo alta no llegó a concretarse.