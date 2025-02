Natan expresa su deseo de continuar en el Betis

Sevilla/El defensor Natan ha manifestado públicamente su deseo de seguir vistiendo la camiseta del Betis la próxima temporada. A pesar de que su cesión por parte del Nápoles finaliza al término de la presente campaña, el jugador se siente feliz en el club verdiblanco y espera que su agente y los clubes implicados lleguen a un acuerdo para que pueda continuar su carrera en el Benito Villamarín.

"Estoy muy a gusto aquí y mi deseo es quedarme", declaró Natan en rueda de prensa. "Sin embargo, soy consciente de que la decisión final no depende solo de mí, pero confío en que mi agente y los clubes puedan resolver la situación de la mejor manera posible", ha dejado claro.

Natan ha destacado su evolución en el juego desde su llegada a España y ha agradecido la confianza depositada en él por parte del cuerpo técnico y de sus compañeros. "He mejorado en muchos aspectos desde que llegué, pero lo más importante es la confianza que me han dado. Me siento importante dentro del equipo y eso me permite rendir al máximo nivel", ha afirmado.

Natan también ha elogiado a sus compañeros de línea, especialmente a Diego Llorente y Marc Bartra, de quienes aprende cada día: "Son dos grandes jugadores con mucha experiencia y me ayudan mucho en el día a día. Tengo la suerte de poder compartir vestuario con ellos y aprender de sus consejos".

En cuanto a la competición europea, Natan ha manifestado las ganas del equipo de ganar la Conference League, aunque ha insistido en que el objetivo más inmediato es el próximo partido contra el Gent: "Queremos llegar lo más lejos posible en esta competición, pero ahora mismo solo pensamos en el partido de vuelta contra el Gante. Tenemos una buena ventaja, pero no podemos confiarnos".

Cuestionado por su compatriota Antony, el zaguero recordó que es un futbolista "que estuvo en un Mundial con Brasil, algo que sólo está al alcance de los grandes jugadores".