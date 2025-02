Pellegrini: "La clave ha sido la actitud y autocrítica de Antony"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una muy interesante rueda de prensa en la previa del partido de este jueves ante el Gent en la Conference League, tratando los siguientes temas.

Sin relajación

"Pese a haber ganado 0-3, tenemos que hacer un partido útil y no jugar con el marcador. Matener nuestra seguridad defensiva, hacer goles… Ojalá hagamos un partido muy completo. Independientemente de los nombres que jueguen mañana, mantener el funcionamiento de equipo, el espíritu de solidaridad y mantener la portería en blanco".

Estado de William Carvalho

"En cuanto a las lesiones, ha habido hasta 10 lesionados. Siempre un plantel es lo que saca la temporada adelante. Creo que en eso tenemos que centrarnos, en los jugadores que están. Lo Celso y Marc vamos a ver cómo evolucionan de sus lesiones. Una es muscular y la otra, ósea. Es difícil determinar cuánto tiempo se van a demorar. William está empezando su recuperación, le faltan dos o tres semanas para trabajar con el plantel al completo. Ojalá lo recuperemos lo antes posible".

El gran momento de Antony

"Lo más importante ha sido la actitud y autocrítica de Antony. Si se paga esa millonada por él es porque es un jugador de gran nivel. Por distintos motivos no rindió en el Manchester United. La llegada de él fue una revancha consigo mismo, es un jugador más maduro. Le dije que jugara tranquilo y que haga lo que él es capaz de hacer. Hacer cosas simples, sin querer demostrar que uno es bueno para el balón, sino que es bueno para el equipo. Ojalá mantenga este nivel hasta el final de temporada. Para él es importante y a nosotros nos ayudaría mucho".

Momento de Jesús Rodríguez

"No me ha sorprendido. Vemos las condiciones que tiene. Lo importante es que cuando se da el salto hay que aprovechar la oportunidad para ser un aporte. Lo ha demostrado. Muchos jugadores jóvenes después tienen un bajón. Una cosa es llegar y otra mantenerse. En la medida que vaya progresando va a tener la opción de seguir jugando. Tiene condiciones de sobra. Es potente, tiene buena técnica. Vamos a ver hasta dónde llega, compararlo con Joaquín es un poco audacia. Físicamente se parecen un poco en cuanto a características parecidas. Más que compararlos, es apoyarlo y exigirle para ver hasta dónde puede llegar".

Estado de Vitor Roque

"A Vitor lo veo muy centrado. Trata de jugar, entrenar bien, ir mejorando… Tiene margen de progreso. Trabaja duro para lograrlo. No lo veo desanimado. La competencia es buena y tiene que seguir trabajando duro".

Vuelta de Fornals

"La próxima semana debe comenzar a trabajar una parte o completa con el grupo. Esperamos después del siguiente partido, contra el Real Madrid, tenerlo en condiciones para el plantel".

Jugar con un pivote defensivo y Lo Celso

"El tema de los sistemas, éstos son buenos o malos en la media que los jugadores los ejecuten. Si juega más atrás Lo Celso, menos nos marcan. Casualmente en estos últimos partidos no nos hicieron goles. Con más volantes de contención nos hizo dos el Athletic y tres el Celta. Lo importante son los rendimientos individuales y no cometer errores. No veníamos jugando mal, pero no logramos resultados. Ahora hay una mayor concentración e intensidad en lo que hacemos. Los buenos jugadores pueden jugar siempre. Aportan mucho al equipo".

Estado de Bellerín

"Creo que la próxima semana, al final, estará integrándose en algunos trabajos del primer equipo. Lo veo más optimista en su recuperación".

Vitoria o Chelsea

"Primero, clasificarnos; y luego, ya se verá quién nos toca. Para mí los rivales son todos difíciles por igual y el que toque demostrar que se está preparado. Tan difícil es el uno como el otro".

Abde

"Como todos los jugadores pasan en la temporada por peores y mejores momentos. Según la estadística es el jugador que más ocasiones crea en la Liga. Tiene una contra que está en la definición, que la hace apresurada y está trabajando para mejorarla. Es un jugador útil para nosotros y lo va a seguir siendo para el futuro".

Lesiones

"No son todas iguales. Les pasa a todos los equipos de la Liga. La intensidad es alta. Partidos seguidos y aspectos de mala fortuna. Una sola razón no es el motivo, pero sí la intensidad con la que se juega y la cantidad de partidos".

Árbitros

"Momento delicado. Cada uno trata de sacar ventaja de la mejor manera. Arbitrar es muy difícil. El VAR los ayuda mucho. El VAR nunca tiene la culpa. Lo importante es que entre el árbitro y el VAR comentan el menor número de errores. Creo que con el VAR los arbitrajes han mejorado. Creo que los árbitros deben estar más tranquilos, y técnicos y jugadores tenemos que colaborar más con los árbitros. Hay un aspecto de espectáculo en la Liga que entre todos tenemos que mejorarlo".

El partido en Getafe

"Recuperar de jueves a domingo es más difícil. Se mira como dije primero la clasificación de mañana. Después pensaremos en el Getafe. Pero no para arreglar la temporada. Después quedan 14 partidos. Ahora seguir en la lucha por intentar llegar a competición europea. Hay muchos equipos en poca diferencia de puntos".