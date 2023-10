¿Por qué de noche en Glasgow y por la tarde aquí?

DOSIS en abundancia de optimismo tras el triunfo sobre el Valencia y escenifica el Villamarín el debut continental del curso. Lo hace tras aquel tropiezo en Glasgow que tantas alarmas desató y ahora que sale a relucir la capital escocesa no cabe otra que preguntarle a la UEFA por qué se jugó allí a las nueve de la noche y aquí a las 18.45 de una tarde más veraniega que otoñal. Doctores tiene la UEFA, pero resulta difícil de entender.

Y ese debut continental en casa será contra el Sparta Praga, que en puridad atiende por Athletic Club Sparta Praga, que empezó su andadura en este grupo venciendo al Aris Limassol por 3-2 hace quince días en Praga, en el mismo Generali Arena que el Betis habrá de visitar el último día de noviembre. Y este Sparta es actualmente el líder de la Liga checa y en las treinta jornadas libradas ha ido casi al copo, con veinte victorias, dos empates y sólo dos derrotas.

La eliminación del Viktoria Zizkov con golazo de Denilson en Praga y la también contundente goleada sobre el Jablonec son los antecedentes checos a nivel de equipo, pues en el apartado individualidad son numerosas las presencias checas de verdiblanco desde Bilek a Jarabinski pasando por Kukleta y Grussman. Curiosamente, todos con mucho que ver con este Sparta, sobre todo Jarabinski, que consiguió hacerlo campeón de Liga en cuatro ocasiones.

Y el Betis espera con la obligación de ganar para no perder de vista la zona noble del Grupo C que encabezan los checos. ¿Qué estará pasando por la sesera de Pellegrini con vistas a alinear un equipo con el mínimo de solvencia exigible? ¿Adónde llegará el cupo de rotaciones y de qué forma se las aviará para componer una defensa fiable? Es obligatorio ganar y no hay más remedio que reiterarse con la pregunta de ¿por qué de noche en Glasgow y a treintaitantos grados en Sevilla?