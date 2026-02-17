Así es la nueva camiseta del Betis con Forever Green: en busca del pleno de victorias

El Real Betis Balompié ha vuelto a presentar un año más la camiseta sostenible en colaboración con Forever Green “que tiene como objetivo de poner en valor el patrimonio natural urbano como garantía de descenso de temperaturas, refugio climático y calidad de vida en las ciudades”, tal y como exponían los verdiblancos en un comunicado de prensa. Ha sido un acto en el que además han estado presentes personalidades como Rafael Gordillo o Joaquín Sánchez y que ha contado con la intervención para los medios de comunicación de Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis y de Miguel Ángel Campano, investigador del TEP130, profesor titular de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y secretario del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción.

Es una camiseta especial, la cual van a vestir los futbolistas béticos este sábado 21 de febrero en el partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano. Buscando además, en la quinta temporada que se hace esta iniciativa, la quinta victoria y el pleno, ya que cada vez que ha vestido este tipo de camisetas nunca ha perdido. Athletic, Espanyol, Almería y Real Sociedad fueron las anteriores víctimas.

La nueva camiseta del Betis / Manu Colchón

Los detalles de la camiseta

Lo más llamativa son las franjas naranjas que hacen referencia a la temática de los naranjos de la ciudad de Sevilla y que acompañan a la prenda en las franjas verde verticales.

El descubrimiento de la propia camiseta ha sido muy llamativo, con Gordillo y Joaquín levantando a un niño y éste sacándola de una de las ramas de un naranjo.