Una nueva oportunidad para Deossa: ¿despegará tras el parón?

A la vuelta de este tercer parón por los partidos internacionales a nivel de selecciones, Nelson Deossa tendrá una nueva ocasión para reivindicarse. El centrocampista colombiano no termina de arrancar en lo que va de temporada y aprovecha estas dos semanas de descanso de la Liga para seguir preparándose con el objetivo de aprovechar los minutos de juego que Manuel Pellegrini a buen seguro, con su política de rotaciones, le brindará hasta que el fútbol se pare en Navidad. Llega, por tanto, una nueva oportunidad para Deossa.

El cafetero firmó por el Betis con unas dolencias en el tobillo que le hicieron perderse los tres primeros encuentros del campeonato (Elche, Alavés y Celta), estrenándose ante el Athletic, en La Cartuja, jugando los últimos 17 minutos. Después, llegó la titularidad en Valencia ante el Levante, pero sólo disputó la primera mitad. De nuevo aparecieron esas molestias que le obligaron a perderse tres partidos (Real Sociedad, Osasuna y Espanyol), siendo convocado para el choque ante el Villarreal, aunque se quedó sin jugar.

Deossa ha tenido minutos en Liga y Europa League, pero condicionados por sus problemas físicos

A esos compromisos ligueros hay que sumarle otros dos en la Europa League, frente al Nottingham Forest y el Ludogorets; reapareciendo, precisamente, en la competición europea en el choque de los verdiblancos ante el Genk. Sin embargo, y ya jugó en ese partido haciendo un esfuerzo importante, una conjuntivitis le afectó bastante, gozando de 14 minutos frente al Atlético y de 13 ante el Mallorca, en Liga; y de 12 frente al Lyon, siendo suplente en el último choque en Mestalla frente al Valencia. Ese problema en los ojos también le privó de poder estrenarse en la Copa en Palma del Río.

Deossa, en el encuentro de los verdiblancos en casa del Levante, donde fue titular. / Ivan Terron / E. P.

Así, al regreso del fútbol de clubes, Nelson Deossa tiene por delante el reto, si las lesiones lo respetan, de intentar aprovechar las ocasiones de jugar que vaya teniendo durante el próximo maratón de partidos. La competencia en el centro del campo es importante, con Amrabat como un fijo y jugadores como Fornals y Marc Roca siempre presente para el técnico chileno, al igual que Altimira, con protagonismo en algunos partidos europeos y en la Copa.

Amrabat, Fornals, Marc Roca y Altimira, importante competencia para el jugador cafetero

El Betis hizo en verano un desembolso importante (unos 12 millones de euros) a Monterrey para hacerse con los servicios de un Deossa con condiciones interesantes, la cuales aún no se han visto en esta nueva etapa como verdiblanco.