El Betis demolerá mañana la grada baja de Preferencia y la escalera exterior del Villamarín

El Betis acometerá mañana martes lo que el propio club define como "un hito importante" en la reforma de su estadio. En concreto va a demoler la grada baja de Preferencia, la más próxima al césped. Es un acto relevante aunque en el fondo sólo es uno más de los muchos trabajos que se están efectuando para que la vieja tribuna deje su sitio a otra más moderna que cambiará por completo la fisonomía del coliseo verdiblanco, tanto por dentro como por fuera.

La demolición de ese primer anillo de asientos se realizará sobre las 9 de la mañana. No será un acto abierto al público pero sí a los medios de comunicación, que seguirán el evento desde la grada de Fondo con la guía y las explicaciones del director general del Betis, Federico Martínez Feria.

La escalera entre Preferencia y el Gol Sur también desaparecerá este martes. / Antonio Pizarro

Esa grada de Preferencia no será lo único que pasará a la historia en cuestión de horas. A lo largo de la mañana de este martes también se demolerá la escalera exterior ubicada en la esquina entre la tribuna central y el Gol Sur. Esta sí será la primera gran obra en la parte del estadio que da a la calle y los béticos sí podrán seguirla, por supuesto a una distancia prudencial.