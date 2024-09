Las opciones sin equipo para sustituir a William Carvalho, con Ceballos en la recámara

SEVILLA/En la noche del encuentro que supuso la primera victoria de la temporada del Real Betis Balompié en LaLiga EA Sports ante el CD Leganés llegó una de las peores noticias de lo que llevamos de temporada en clave verdiblanca. Al rededor del minuto 22 de partido William Carvalho en una acción aislada y fortuita tuvo la mala suerte de plantar su pie derecho de una forma que le provocó una ruptura total del tendón de Aquiles tal y como reza el parte médico emitido por el conjunto verdiblanco en sus medios oficiales en la tarde de este pasado sábado. Con su ausencia, Manuel Pellegrini pierde una pieza fundamental en el centro del campo con la que venía contando de titular en los partidos importantes siendo futbolistas como Sergi Altimira o Johnny Cardoso los encargados de responder en la rotación.

En estos momentos, la comisión deportiva del conjunto de La Palmera está evaluando la situación y en estos momentos tiene que elegir entre dos situaciones. Por un lado, si negociar con algún futbolista que tenga equipo para incorporarlo en los primeros instantes del mercado de invierno y tirar estos tres meses y medio con lo que hay en la plantilla. Por otro lado, si la ausencia de William Carvalho ya agrava demasiado el problema que dejó Rodri y es necesario rastrear el mercado de jugadores libres para reforzar en la medida de lo posible una posición que ya está demasiado mermada sin estos dos futbolistas, sin Isco, y en el caso de la Conference League, sin Iker Losada.

William Carvalho va hacia la banda ya lesionado tras romperse el tendón de Aquiles de la pierna derecha ante el Leganés. / Europa Press / AFP7

Un panorama no muy alentador

Como ya ocurriese el año pasado, el panorama en la parcela de centrocampistas no es demasiado alentadora. Desde el club van a realizar una exploración exhaustiva de lo que ofrece el mercado de futbolistas que actualmente no tienen equipo, pero la realidad es que esto precisamente ya dice mucho de las situaciones que puede llegar a haber. Además, se están estudiando también las fórmulas que pueden utilizarse, ya que al margen de la ficha del portugués, se podrá contar con un altísimo porcentaje de su salario para poder trabajar.

El jugador por el que muchos equipos de Europa suspiran es Adrien Rabiot. Tiene 29 años, un valor de mercado de 35 millones de euros y el motivo principal por el que no tiene equipo a estas alturas es el económico. Desde el propio Betis lo consideran inalcanzable. Eso sí, como también podían serlo en su momento Vitor Roque, Natan o Lo Celso. Sólamente una apuesta en firme del jugador por no quedarse sin equipo hasta enero (o junio) que lo lleve a bajarse el sueldo de forma muy considerable y un contrato corto, por ejemplo, sólo hasta junio, podría llegar a ser una solución con ínfimas posibilidades de salir adelante.

Rabiot en un encuentro con Francia esta pasada Eurocopa / Europa Press

Más nombres en la lista

Si repasamos el listado de jugadores que no tienen equipo en estos momentos, no hay demasiadas opciones interesantes con un vistazo rápido. Éttiene Capoue ha jugado recientemente en LaLiga, tiene mucha calidad, pero con 36 años ya parece que tiene más intención de jugar al baloncesto que al fútbol, según sus últimas intervenciones. Con 33 años también destaca su excompañero Coquelin, que también ha demostrado en la competición que tiene mucho fútbol, pero las lesiones y sus últimos pasos en el fútbol no invitan al optimismo. No hay que descartar la opción de Yusuf Yazıcı, que realmente juega un poco más adelantado, pero cuya incorporación podría permitir algunas permutas entre Lo Celso, Fornals y él mismo.

Eso sí, la gran cantidad de especificaciones que debe tener una incorporación de estas características reduce mucho el número de candidatos. La adaptación y el rendimiento casi inmediato se antojan importantísimos. Rafinha Alcántara, Miralem Pjanic, Borja García o el luso Leonardo Lopes, otros de los candidatos que podrían 'ablandar' a la comisión deportiva y alejarlos un poco de esa idea de no tocar la plantilla hasta enero.

Dani Ceballos en el estadio de la UD Las Palmas / Sergio Pérez / Efe

Dani Ceballos, el gran nombre

Después de que en el último día de mercado no se alcanzase un acuerdo con el Real Madrid para poder hacerse con los derechos del canterano bético, su nombre estará de nuevo vinculado al Betis en el mercado invernal. Con la ficha 17 libre tras la salida de Rodri, margen salarial disponible y una situación económica recién regulada con la regla del 1:1 alcanzada y un buen crecimiento en el Límite Salarial, el mes de enero es el momento perfecto para volver a intentar la operación del utrerano. Su lesión en el tobillo, un arma de doble filo. Quizá podría servir para abaratar un poco las pretensiones de un Real Madrid que debería acudir al mercado de invierno, pero también puede suponer un condicionante negativo para el rendimiento que se espera de uno de los mejores futbolistas que ha dado la ciudad deportiva Luis del Sol en la última década.