Vitor Roque y la historia de un abrazo y una sonrisa

SEVILLA/El partido entre el Real Betis y el CD Leganés dejó una de las historias más interesantes que se pueden contar en clave verdiblanca en los últimos meses. Una historia emotiva y que habla mucho del trasfondo que hay en el trabajo diario de la comisión deportiva (ahora con nuevos integrantes) en el proceso de fichar a determinador jugadores. Fue la de Vitor Roque, Joaquín y Manu Fajardo con el gol que anotó el delantero brasileño que ponía el segundo en el marcador ante los pepineros, pero que sobre todo, levantaba a una grada deseosa de ver cómo le iban las cosas bien a un chico que lo ha pasado muy mal, al que se le presupone una calidad excelsa como delantero, pero sobre todo que necesita engancharse mentalmente al tren de los goles ya que está llamado a ser el protagonista principal en la historia de un equipo que esta temporada está destinado a hacer cosas muy grandes.

El gol fue simple y llanamente de delantero. De ratón de área. De futbolista que sabe estar en el sitio correcto y en el momento exacto. Eso se llama olfato y por aquí han pasado nombres (a los que en ocasiones da cierto vértigo hacer referencia por todo lo que han conseguido) que también tenían esa cualidad. De hecho, Manuel Pellegrini habló después del partido sobre la importancia del sudamericano y su perfil: "La verdad es que es potente, rápido, goleador. El gol es el típico gol de un goleador. El rebote, que está pendiente. Los grandes goleadores siempre han salido de los rebotes. Creyó hasta el final y estuvo pendiente. Me alegro por él, ya venía con dos partidos con Brasil, el jet lag, 30 minutos fueron suficientes para él. Ojalá que se integre pronto al trabajo diario". De hecho, las palabras del jugador dejan claro su estado de ánimo actual: "¿Mi doblete con Brasil? Hacía seis o siete meses que no reía, empezó diciendo. “Fue complicado en general. Pensé que iba a ser diferente. Tuve algunas oportunidades, pero no de la forma que pensaba. Tengo la cabeza despejada".

La satisfacción detrás de una gran historia

El estreno goleador de Vitor Roque con el Betis no hizo más que escrbir una nueva y emotiva página en la historia del brasileño en el club de La Palmera. Una historia que comenzó con un viaja 'a la desesperada' de la comisión deportiva del club a Barcelona para intentar impedir su marcha a Portugal y atarlo lo antes posible para satisfacer la necesidad de delanteros de Manuel Pellegrini. Joaquín y Manu Fajardo fueron dos de los tres hombres que tuvieron mucho peso e importancia para que todo llegase a buen puerto, y el estreno como goleador del brasileño demostró que con el trabajo adecuado, todo llega.

Se pudo ver primero la sonrisa inapelable de Joaquín en el palco, como siempre junto a Rafael Gordillo, sabeedores de que puede ser el pistoletazo de salida para que 'comience la fiesta'. Una imagen del que sabe que, a priori, ha acertado con su elección, lo que también muestra el contundente abrazo que se dieron el futbolista y el director deportivo al acabar el duelo. La forma en la que se miran y la sinceridad del abrazo hablan por sí mismos. Se ha pasado por mucho, sobre todo a nivel mental por parte del jugador, para llegar a este momento de felicidad extrema. De momento, todo apunta a que la elección ha sido acertada y que el sudamericano le dará muchas alegrías a la parroquia heliopolitana aunque, eso sí, las notas vendrán a final de curso.