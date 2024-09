Pellegrini: "Los cambios aportaron lo que necesitaba el equipo"

Sevilla/En un partido que era una efémeride para Manuel Pellegrini, que hacía historia al igualar los 488 partidos de Daucik como entrenador extranjero con más entrenadores en Primera División, el equipo se sumó a la fiesta con la entrada de Lo Celso, que dirigió el ataque en la segunda mitad para que el Betis lograse la primera victoria de la temporada. Para el técnico el triunfo "es merecido" en un segundo tiempo en el que se vio un juego alegre desde la entrada del argentino.

"Hubo dos partidos en uno. En los primeros 45 minutos nos costó mucho crear ocasiones y no presionamos con la intensidad que necesitábamos ante un rival bien ordenado. En el segundo tiempo firmamos un encuentro completo con ocasiones y seguridad defensiva, porque siempre que uno está arriba apretando puedes descuidarte atrás y concedimos ocasiones a un conjunto que juega bien", analizó el Ingeniero, que destacó que "quizás el parón se notó mucho y al equipo le costó retomar el ritmo competitivo".

"Por la zona izquierda estábamos bien con Abde. Bellerín entró por la derecha y dio más profundidad, como Lo Celso por el centro. Todos los que entraron nos dieron control del balón para crear situaciones de ataque a una defensa bien colocada", explicó Pellegrini, que lamentó la lesión de William Carvalho y transmitió unas malas sensaciones: "William dijo que sintió algo en el tendón de Aquiles. Puede ser muy grave. Estamos a la espera de los éxámenes médicos, pero la primera impresión pinta mal. Será una lesión larga", aseguró.

Siguiendo con el análisis, el técnico apuntó la importancia de los cambios. "Comenzamos con el mejor equipo que creíamos que teníamos para atacar este partido. Después hicimos cambios intentando tener más agresividad y llegadas al área rival y lo logramos". "Fue un encuentro duro, pero el segundo tiempo fue muy completo. Estuvimos muy bien defensivamente y ofensivamente mejoramos con los cambios", destacó.

Los nombres propios

¿Qué le pareció el partido de Lo Celso? "Tuvimos poca creatividad en el primer tiempo. Nos faltaba Fekir, Isco, Rodri... Cuando entró Lo Celso demostró su calidad que tiene y que puede suplir a los jugadores que nos faltan en ese puesto", indicó sobre el argentino, antes de referirse al MVP del choque: "Abde siempre ha tenido condiciones. Ha ido madurando su juego e integrándolo en el colectivo más allá de las individualidades. Va a ser un jugador importante. Lleva un par de buenos partidos y la exigencia será mantener este nivel a lo largo de la temporada".

Pellegrini señaló que "no había ansiedad" por lograr esa primera victoria, "porque el Betis tiene un partido menos y e los anteriores mereció mejores resultados". "No es una justificación, pero tenía la sensación de que el equipo estaba bien. Ésta es una victoria merecida. No era ansiendad, sino falta de ritmo por el parón", explicó.

Manuel Pellegrini observa el encuentro del Betios ante el Leganés. / Juan Carlos Vázquez

El Betis no sufrió en defensa, otro aspecto que destacó el preparador chileno porque "no recibir goles siempre es importante". "Diego Llorente y Natan están a un alto nivel. Ya se conocen más y van encajando en el funcionamiento defensivo. Tenemos muchos partidos y todos tendrán la oportunidad de mostrar que tienen sitio", indicó.

También habló sobre el estreno de Vitor Roque, que marcó "un gol de goelador puro, siempre pendiente de un rebote". "Creyó hasta el final. Venía de dos partidos en Brasil y 30 minutos eran sufiocientes para él y Lo Celso", apuntó Pellegrini, que se refirió a Assane, al que ve "más como delantero que en la banda". "Tiene clara la pelícua y por eso se quedó en el plantel. Quiere seguir mejorando y dentro de poco lo veremos en un nivel muy alto otra vez", aseguró.

Por último el preparador verdiblanco habló sobre Jesús Rodríguez: "Durante mi carrera he dado la oportunidad a muchos jóvenes. Entrenar con el equipo es el primer paso; estar citado el segundo y después demostrar regularidad... Es importante llegar, pero no es el paso definitivo. Hay que ir mejorando partido a partido para pelear con profesionales mayores. Jesús va por el camino correcto y lo haremsos debutar en el momento oportuno", dijo hilando esto con otro joven coo Sergi Altimira, que "se hizo con el control del balón". "Es otro de los que hemos tratado de ir formando. No es fácil dar el salto a la élite y ojalá tenga una buena temporada", finalizó.