Oporto - Betis: Horario y dónde ver el partido de ida de la UEFA Youth League

El Real Betis Balompié en su categoría División de Honor Juvenil disputa este miércoles el partido de ida de la segunda ronda que disputa en las eliminatorias de la UEFA Youth League ante el Oporto. El conjunto de Dani Fragoso consiguió remontar el 3-2 del choque de ida en suiza con un solvente 2-0 en la ciudad deportiva Luis del Sol en una lluviosa y fría tarde de octubre. Por otro lado, el combinado portugués superó con un global de 8-1 al NK Bravo esloveno.

Horario y dónde ver el partido de la UEFA Youth League

El Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio será testigo del encuentro entre españoles y portugueses, que dará comienzo a partir de las 16:00 horas, en un horario que permitirá que el partido sea televisado, ya que no coincide con la tanda de tarde de los partidos de la UEFA Champions League. ¿Dónde ver por TV en directo el Oporto - Betis? Será RTV Betis la emisora encargada de retransmitir el choque en sus canales oficiales para que los fanáticos del conjunto verdiblanco puedan pasar la tarde viendo un partido importantísimo para sus jóvenes promesas.

¿Cómo funciona el resto de la competición?

Si el combinado de La Palmera consigue imponerse en esta eliminatoria al combinado luso, pasaría directamente a los dieciseisavos de final, donde se mediría con uno de los equipos que ocupen un lugar entre las plazas 7ª y 16ª de la fase de liga de la UEFA Youth League, que a día de hoy son: Atleti, Barcelona, Tottenham, Manchester City, Dortmund, Slavia Praga, Inter, Sporting CP, PSG y Olympiakos.

Luego, están las otras eliminatorias de la ruta de campeones que hasta el momento son equipos que podrían ser bastante inferiores a Betis y Oporto: