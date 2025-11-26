Radar Betis semana 14: Así les fue a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

El mayor protagonista de la semana fue Gonzalo Petit, que se reivindicó con un gol a los cuatro minutos de haber ingresado al terreno de juego en la segunda suplencia consecutiva con Jesús Galván. Veremos si tiene oportunidad desde el inicio en el siguiente encuentro del conjunto de Miranda de Ebro en lo que sería un importante paso para poder tener más continuidad y así exponenciar su rendimiento. Eso sí, no sirvió finalmente de nada ese gol ya que el equipo se dejó anotar el gol de la derrota en el descuento.

Guilherme no puede hacer milagros en el Valladolid

Fueron tres intervenciones las que tuvo el meta luso con el filial de la Real Sociedad, pero en la acción del gol de la derrota del equipo pucelano no pudo hacer mucho más. Ya suma un parcial de 3 de los últimos 21 puntos posibles. Buen partido por otro lado de Nobel Mendy ante el Real Oviedo. Disputó 57 minutos en los que realizó cuatro despejes y destacó de sobremanera uno de ellos, que fue debajo de la misma línea del larguero evitando un gol en contra para los suyos. Una tarjeta amarilla precipitó su salida.

Muy preocupante es ya la situación de Sergio Arribas, Iker Losada y ahora, por último, Ismael Barea. El palaciego no sabe lo que es tocar el césped con Jesús Galván, mientras que la decadencia del burgalés en Huesca va creciendo y la situación del gallego en Levante parece que no tiene vuelta atrás y que se romperá su cesión en enero si no ocurre nada raro.

Iker Losada con el Levante y Gonzalo Petit con el Mirandés / EP

Los próximos partidos de los cedidos del Betis