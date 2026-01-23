De la oportunidad perdida para Pablo García a un Chimy en caídas continuas
Diego Llorente sufrió en la segunda mitad en la defensa después de sostener un duro duelo con Giakoumakis
La crónica del PAOK-Betis
Las fotos del PAOK-Betis
Primera derrota europea para los béticos en uno de los partidos más discretos, si no el que más, para el equipo de Manuel Pellegrini. Los verdiblancos nunca se metieron de verdad en el juego y fueron claramente superados a raíz de la entrada del joven Konstantelias.
Pablo García | Tiene la mala suerte de jugar en el sitio de Antony
Pellegrini lo coloca como extremo derecho dentro del reconocido sistema de juego del extremo y eso conlleva que siempre sea comparado con su compañero Antony, que es quien juega ahí habitualmente. Está claro que son futbolistas distintos, pero el nivel baja muchísimo e incluso eso provoca que los laterales ataquen más por ahí. Perdió otra oportunidad para reivindicarse.
Chimy | Se lleva todo el día cayéndose y al final no lo cree nadie
Segundo partido consecutivo como titular para el argentino después de sus dos goles al Elche y otra vez se queda en una actuación insustancial. Es demasiado histrión en todas sus acciones y a la hora de caerse es tan llamativo en esas exageraciones que ningún árbitro lo cree.
Diego Llorente | Se le hizo largo el partido con tanta exigencia
Pellegrini rotó a la pareja de centrales, ya que Valentín Gómez dejó el lateral y Diego Llorente entró en la posición que habitualmente defiende Bartra. Jugó una buena primera parte fajándose siempre con Giakoumakis, que es un delantero de los pesados, pero bajó algo el nivel después.
Fornals | Se notó más por su ausencia que por su presencia
El castellonense era la pieza más importante que le quedaba a Pellegrini dentro de los futbolistas de los que disponía para la visita al PAOK y llamó la atención por una cuestión futbolística. Se notó mucho más su ausencia, cuando fue sustituido, que su presencia en un partido gris.
También te puede interesar