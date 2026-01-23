De la oportunidad perdida para Pablo García a un Chimy en caídas continuas

Primera derrota europea para los béticos en uno de los partidos más discretos, si no el que más, para el equipo de Manuel Pellegrini. Los verdiblancos nunca se metieron de verdad en el juego y fueron claramente superados a raíz de la entrada del joven Konstantelias.

Pablo García | Tiene la mala suerte de jugar en el sitio de Antony

Pablo García se tapa la cara tras perder un balón fácil contra el PAOK. / Achilleas Chiras | Efe

Pellegrini lo coloca como extremo derecho dentro del reconocido sistema de juego del extremo y eso conlleva que siempre sea comparado con su compañero Antony, que es quien juega ahí habitualmente. Está claro que son futbolistas distintos, pero el nivel baja muchísimo e incluso eso provoca que los laterales ataquen más por ahí. Perdió otra oportunidad para reivindicarse.

Chimy | Se lleva todo el día cayéndose y al final no lo cree nadie

Chimy Ávila salta con Meite en una jugada en la que el medio centro se lleva el balón con claridad. / Achilleas Chiras | Efe

Segundo partido consecutivo como titular para el argentino después de sus dos goles al Elche y otra vez se queda en una actuación insustancial. Es demasiado histrión en todas sus acciones y a la hora de caerse es tan llamativo en esas exageraciones que ningún árbitro lo cree.

Diego Llorente | Se le hizo largo el partido con tanta exigencia

Diego Llorente es empujado durante el lío que se formó tras el penalti. / Achilleas Chiras | Efe

Pellegrini rotó a la pareja de centrales, ya que Valentín Gómez dejó el lateral y Diego Llorente entró en la posición que habitualmente defiende Bartra. Jugó una buena primera parte fajándose siempre con Giakoumakis, que es un delantero de los pesados, pero bajó algo el nivel después.

Fornals | Se notó más por su ausencia que por su presencia

Pablo Fornals se queja de una dura entrada del ruso Ozdoev. / Achilleas Chiras | Efe

El castellonense era la pieza más importante que le quedaba a Pellegrini dentro de los futbolistas de los que disponía para la visita al PAOK y llamó la atención por una cuestión futbolística. Se notó mucho más su ausencia, cuando fue sustituido, que su presencia en un partido gris.