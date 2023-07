La oposición de grandes accionistas del Betis a la ampliación de capital

El anuncio de la junta general extraordinaria del próximo 25 de agosto en el Betis trae cola. El consejo de administración del club propone para su aprobación, o no, una ampliación de capital de más de 42 millones "necesaria para mantener el crecimiento de la entidad", pero algunos de los grandes accionistas de la entidad que no están al mando han salido a la palestra para mostrar su disconformidad, hasta el punto de estudiar una posible demanda a los actuales administradores.

Uno de los que ha levantado la voz de manera más crítica ha sido Francisco Galera, hijo del ex presidente ya fallecido Hugo Galera, en los micrófonos de Radio Sevilla. "Esto es una ampliación para tapar una pésima gestión económica. Creo que es una estrategia premeditada para apropiarse del club. El objetivo principal es reventar la estructura accionarial. Es mi opinión. Si se revisa el informe, se ve que lo de las acciones está diseñado para que el consejo module la inversión necesaria. Son distintas fases y pararán en el momento en el que nadie pueda seguir, reservándose una fase final para elegir a dedo quién se queda con las acciones restantes", indico Galeram crítico también con la elección de la fecha: "Para no andarme con rodeos, me parece indecente y una falta de respeto hacia el resto de accionistas. No estoy de acuerdo con la explicación y la fecha me parece terrible. Imagino que será para intentar controlar el resultado. Considero que no es la fecha idónea para que los accionistas decidan sobre una cosa tan relevante".

"Ese Betis amplio de 13.000 accionistas después del 25 de agosto no va a tener nada que opinar. Nadie acudirá de esta forma precipitada, en agosto y de esta forma. El consejo habrá tenido todo el tiempo del mundo para preparar esto. Esto huele a lo que huele, no a otra cosa", aseguró.

Para Galera esta situación económica ha sido generada por una "mala gestión del mismo consejo". "¿Cómo es posible que lo que hayamos hecho, después de tres años de tanto éxito, es acumular deudas? Nos ha llegado que han estado haciendo rondas continuas con fondos de inversión. Creo que es un plan premeditado para desprenderse de los minoritarios que hasta ahora sí tenían mucho que decir y apoderrarse del club para, en un futuro, venderlo".

El accionista incluso indicó en la Cadena Ser que está en contacto con otros grandes accionistas como Castaño o Caro Ledesma y que estudia tomar medidas contra el consejo. "Trataremos de concienciar al accionista, porque no podemos dejar pasar esto por alto. Tenemos que manifestar nuestra opinión, hay que enfrentarse con uñas y dientes contra esta ampliación. Está en fase de estudio, pero estaré de acuerdo con todos los que quieran depurar responsabilidades de todos los que nos han llevado a esta situación. Absolutamente, es una posibilidad demandar", afirmó.

"Esto es indecente y bochornoso ¿Se puede hacer esto después de una Junta en diciembre y de decirnos que el ejercicio 22-23 iba a terminar con 2 millones de euros de beneficio? Se hablaba de obtención de financiación y ahora estamos con una cifra de este calibre... Analicemos cuánto dinero ha entrado en el club. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué cambio de cromos se ha producido aquí? Hemos llenado el estadio, no hemos parado... Pedir dinero me parece de poca vergüenza", finalizó.

En la misma línea se expresó Caro Ledesma en el portal Muchodeporte. "Se trata de una necesidad real provocada por las mismas personas, con lo cual puede pasar que dentro de cinco o seis años tengamos que hacer de nuevo otra ampliación. Para mí sí es el final del Betis de los béticos". En este sentido, no cree que la pandemia sea la principal responsable de la situación económica. "El Covid no tiene la culpa. Sí parte, pero no toda. Cuando yo compré acciones lo hice con un patrimonio neto positivo de 6 millones y ahora el negativo asciende a setenta y tantos... Todos han sufrido el Covid, pero sólo el Betis realiza una ampliación de capital".

Caro Ledesma es dueño de unas 10.000 acciones, por lo que poseedor de unas diez mil acciones, por lo que tendría que poner sobre la mesa más de 3,5 millones en la nueva compra de títulos para mantener su porcentaje. "A mi familia le gustaría mantener el porcentaje, pero poner 3 ó 4 millones de euros para que lo gestionen otros... Nos va a costar, la verdad, y lo estamos pensando".

Y es que ahí está, según el empresario, el peligro de que la ampliación de más de 42 millones no se cubra por los béticos. "Si no vamos los accionistas que estamos fuera, ¿quién va a poner el dinero? Respetando mucho a todas las personas, no creo que Ángel (Haro), Josemi (López Catalán) y los demás puedan poner 42 millones... Y en cuanto al pequeño accionista, en diez acciones se tendría que gastar 3.600 euros. Va a costar trabajo. Se venden cosas que no son ciertas y hay que dejar claro que esto se hace para tapar un agujero de 70 u 80 millones de euros", finalizó.