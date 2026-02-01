Pablo Fornals endulza una insípida merienda (2-1)

Estaba la tarde taciturna, gris y fría, el beticismo se estaba convenciendo de que no era el día, esperanzado en que sí lo fuera el próximo jueves, con ese apasionante duelo a todo o nada ante el Atlético de Madrid por un hueco en otra semifinal de Copa, pero los equipos serios y bien armados, y este Betis de Pellegrini lo es, saben transformar a veces, de la nada, los empates en victorias. Como si de un truco se tratara. Y lo vino a hacer el jugador con más cara de mago en los heliopolitanos este año, Pablo Fornals. Con su gol postrero, tumbó a un Valencia que se arrugó con los cambios, endulzó una merienda insípida, indigesta, y devolvió al Betis a la quinta plaza en detrimento del Espanyol.

Corría ya el minuto 88, Deossa se descolgó hacia la banda derecha a por un balón dividido que, si se lo llevaba, originaba un fuego en el área del Valencia. Al cruce acudía el medio Santamaría, que unos minutos antes había relevado a Pepelu. Pero el colombiano, que piernas tiene, llegó un instante antes al cuero, su par no tuvo energía ni para derribarlo con el pago de una amonestación y el bético cabalgó hasta el área. Centró atrás, la pelota le llegó a Fornals y aunque Tárrega bloqueó un primer tiro, el esférico se quedó manso para que Fornals tuviera una segunda oportunidad y ya no perdonara. Se trataba de meter el interior fuerte y asegurar que el balón fuera entre los tres palos.

De ahí al final poco ocurrió, sólo una cesión algo comprometida a Álvaro Valles por parte de Marc Roca. Pellegrini blindó ese 2-1 con Ángel Ortiz por Antony –el brasileño siguió doliéndose de su pubis en el banquillo– y Valentín Gómez por Diego Llorente, pero enfrente el Valencia ya había claudicado. Salió decidido a ganar, mantuvo el duelo de igual a igual casi todo el partido, pero la cadena de sustituciones desde el minuto 72, con las salidas del campo de Pepelu, Lucas Beltrán, Luis Rioja, Hugo Duro y Copete, ésta por lesión, fueron menguando la capacidad de respuesta del equipo de Carlos Corberán y abriendo la puerta a que el Betis decidiera con un último arreón. Como así sucedió.

Pensando en la batalla principalísima que se avecina el próximo jueves en La Cartuja, Manuel Pellegrini dio descanso al hombre que más y mejor crea juego en el Betis esta temporada, Pablo Fornals. Y fue Nelson Deossa quien adelantó su posición habitual para acercarse al Chimy Ávila y explotar ese pregonado golpeo desde media distancia con su recia zurda. Más atrás, en la sala de máquinas, la pareja Altimira-Marc Roca se vio sorprendida por el arrojo valencianista, con dos puntas, Hugo Duro y Lucas Beltrán, bajo un 4-4-2 de cariz muy ofensivo, con Luis Rioja y Danjuma abiertos a las bandas.

Los levantinos no dudaron en ir a buscar al Betis muy arriba y como quien no quiere la cosa, se hicieron con el balón y la iniciativa bajo el inopinado mando del suizo Ugrinic. Entre los sempiternos problemas de Ricardo Rodríguez para cerrar su espalda y que por la banda contraria Antony no perseguía a Gayá y éste se desdoblaba con Danjuma, el Valencia se fue creciendo y después de que Danjuma ya se marchara de Aitor Ruibal en una primera ocasión, a la segunda también se le coló hasta el área y, en el forcejeo con el multiusos catalán, el árbitro murciano Sánchez Martínez pitó penalti.

Dos penaltitos

La revisión del VAR, a cargo de Iglesias Villanueva, pudo inducirle a corregirlo, pues Danjuma no termina de ubicarse por delante de Ruibal y es más disputa que derribo, pero ya se sabe que en el fútbol español es decisivo que el árbitro de campo tenga mayor graduación que el de la sala para que el primero ni se moleste en acudir al monitor.

Corría el minuto 13 cuando sucedió ese penaltito de nuevo cuño. Pepelu fue de exquisito y acometió el golpeo del balón con parsimonia, eligiendo el engaño, pero Álvaro Valles le aguantó muchísimo, le adivinó el lado y le sacó la mano arriba para repeler el cuero.

Esa acción pudo tener un efecto vigorizante en el Betis, pero no. Pasado el cuarto de hora eran la cinco los remates valencianistas, y al sexto, Luis Rioja, bético de cuna, se contuvo ante el graderío verdiblanco en la celebración de su gol. Lucas Beltrán ganó por arriba otro balón colgado, lo dejó atrás y el cabecense se encontró con todo el ángulo izquierdo de la portería abierto para alojar la pelota en la red.

Suerte para el Betis que cayó otro penaltito, esta vez en el área de Dimitrievski. Copete llegó antes que Aitor Ruibal a una pelota para despejarla, pero pisó al catalán y Sánchez Martínez no lo dudó. Esta vez fue el Chimy Ávila quien agarró la pelota y la posó en el punto de penalti. El argentino, lejos de elegir la delicadeza de Pepelu tres minutos antes, le pegó un castañazo al centro de la portería al tiempo que Dinmitrievski se lanzaba a la izquierda.

Ese rápido empate tampoco obró de estímulo para que el Betis se lanzara de verdad a por el Valencia. No había creatividad por dentro ni el desborde necesario por fuera, aunque Abde a veces le ganara los duelos a Foulquier.

Si además de las numerosas y significativas ausencias se queda en el banquillo el mejor jugador bético de lo que va de temporada, crecía el riesgo de que rompiera una tarde tan gris y una merienda tan falta de sabor como la que el equipo estaba brindando a su parroquia. Pero salió Pablo Fornals para endulzarlo todo una vez más.