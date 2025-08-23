Las palabras de Lo Celso en la arenga del Betis durante la pausa de hidratación: "¡No aflojemos!"

El Real Betis tuvo un problema en el partido contra el Elche a raíz del parón de hidratación. Los futbolistas del conjunto verdiblanco salieron con una falta de tensión que en la máxima élite como es LaLiga EA Sports te pasa factura a las primeras de cambio. Y eso precisamente fue lo que le ocurrió a los de Pellegrini. Una jugada elaborada y el esfuerzo y trabajo de muchos minutos se fue al traste y perdieron dos puntos. Eso, precisamente, es lo que no querían que ocurriese en el vestuario verdiblanco, y se pudo ver en la charla que tuvieron varios integrantes en la pausa de hidratación de la segunda parte ante el Alavés cuando el equipo del Ingeniero iba por delante en el marcador.

Uno de los nombres que más destacó fue Giovani Lo Celso. Al argentino siempre se le ha tachado en redes sociales de ser un futbolista ciertamente apagado, pero con las imágenes que se mostraron en la realización de la retransmisión, quedó claro que es un futbolista importante dentro del vestuario verdiblanco. Tiró de jerarquía mientras advertía a viva voz que no se podía bajar el nivel en los minutos que restaban de partido.

Del liderazgo de Lo Celso a las indicaciones a Sergi Altimira

"Dale la concha de mi madre, 15 minutos, dale. No aflojemos. Quedan sólo 15 minutos. ¡Dale!"", decía el argentino en el corrillo. Todo, mientras Pellegrini lo cogía en un aparte y le insistía en que tenía que encontrar con espacios al Cucho Hernández.

Por otro lado, el Ingeniero hizo un aparte bastante interesante con Sergi Altimira. El catalán fue uno de los mejores futbolistas del encuentro y el entrenador bético supo en quién poner el foco para que el equipo no se descompusiera: "hay que estar presionando cuando tengas alguien delante tuyo, pero si ya estamos en campo contrario presionando o con balón no tienes que involucrarte tú en el ataque". El catalán dominó en muchas fases del juego con balón, sobre todo en salida desde atrás, y a nivel defensivo dio un nivel inconmensurable.