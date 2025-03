Pellegrini: "El logro no es sólo ganar al Sevilla, sino pelear siempre por Europa"

Sevilla/Al décimo derbi liguero, Manuel Pellegrini por fin ganó un derbi. Pero "no era una losa", como siempre ha dicho, porque lo más importante siempre son los objetivos a final de temporada y a eso sigue mirando el técnico bético, ya que sabiendo que es un "encuentro muy especial" son "tres puntos muy importantes".

"Hacía años que no gabábamos un derbi. En años anteriores en empates y derrotas fuimos muy superiores. El Sevilla ganó con justicia en la primera vuelta y nosotros fuimos justo vencedores en este encuentro", señaló el chileno, que apuntó una de las claves del encuentro: "Habernos puesto 2-1 al final del primer tiempo fue muy importante. Le debíamos a la hinchada este resultado", aseguró.

La racha ganadora del Betis se alarga a seis victorias consecutivas, pero Pellegrini destacó el hecho de "haber despertado una ambición y una exigencia" en el Betis. "Fracaso ahora es estar a tres puntos de Europa, cuando otras veces se estuvo a 15 ó 18. Hemos remontado con estas seis victorias seguidas tras un mal momento. Lo peor fue cuando perdios con el Celta y todo parecía un desastre estando a tres puntos de Europa, pero nunca perdimos la convicción de estar en la senda correcta". Y en esa idea insistió el entrenador bético, en esa "ambición despertada desde hace cinco años". "Siempre queremos más, dar un salto adelante. Siempre los jugadores marcan la diferencia con sus rendimientos individuales, pero el grupo está convencido y vamos a seguir trabajando igual con victorias o derrotas".

Pellegrini destacó la importancia de tener "ahora la plantilla casi al completo para tener más alternativas". "Hemos tenido nueve y diez lesionados durtante momentos de la temporada. El logro no es sólo ganar al Sevilla, sino pelear siempre por Europa y en ese camino seguimos. Son tres puntos que duran cinco meses, como la derrota. Hacía años que no ganábamos, pero lo importante es que este triunfo nos permite segir buscando grandes objetivos".

Cuestionado por Antony, un futbolista que tiene "muchas condiciones y venía de un momento bajo", destacó que tiene aún "margen de mejora y puede ser aún más infliyente". "Pero con seis victorias seguidas no me centraría en uno o dos jugadores, sino en el bloque".

"El estadio estuvo impresionante y teníamos una deuda con nuestros hinchas. Se merecían esta victoria y nosotros estamos muy contentos por seguir peleando por llegar lo más arriba posible. Hemos tratado estos años de inculcar una mentalidad ganadora, no sólo ganar al Sevilla", aseguró el Ingeniero, que destacó la solidez defensiva de su Betis, ya que "el rival casi no ha llegado a portería". "Con el gol encontra se mostró la madurez del equipo, porque no se alteró y así llegaron los goles. El rival trataba de salir a la contra, pero no nos creó peligro en la segunda parte".

Ganar el Sevilla para mirar arriba

"Era muy importante ganar el derbi. Es verdad que veníamos siendo superiores varias temporadas sin ganar. Salimos a por el partido desde el inicio, porque estábamos en deuda con la hinchada. Y este triunfo no es sólo ganar al Sevilla, sino que nos permite seguir peleando por cotas superiores", aseguró el entrenador heliopolitano, "feliz porque haber ganado el derbi permite al equipo seguir arriba". "Vencer al Sevilla estando el 14 no puede ser el objetivo máximo. Hay que ganar al Sevilla para seguir buscando objetivos más importantes", recordó Pellegrini, consciente de que su Betis está "en un momento de la temporada en que es superior al Sevilla, pero siempre el derbi es complicado". "Queríamos atacar pero con equilibrio defensivo y lo que más me gustó del equipo fue que insistió en nuestra mecánica de juego con un gol en contra", insistió.

"Lo más importante está por jugarse. Trato de inculcar que ganar el derbi no es el fin, sino un medio para llegar a objetivos mayores", apuntó Pellegrini, que no quiere dejar la Conference de lado. ¿Y la Champions? "En la medida en que mantegamos el objetivo no hay que ponerse un objetivo u otro ahora, sino intentar darlo todo y demostrar en el campo para qué estamos capacitados", replicó el técnico bético. "Superado el derbi hay que seguir con más ambición buscando objetivos mayores", finalizó.