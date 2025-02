La seguridad de Pellegrini trasladada al césped: "Creer fue el mejor camino"

Ahí vuelven los bombeantes corazones verdiblancos a la capital andaluza tras poner otro sello en el pasaporte futbolero. Lo harán relucientes, por fin, tras asistir a una buena versión de su equipo. El Betis, aunque le costara arrancar ante el Gante, en el duelo correspondiente a la ronda de acceso a octavos de final de la Conference League, evitó engancharse por enésima vez esta temporada con su propia red con una segunda mitad que invita al optimismo.

Vivir entre los raíles del tren puede conllevar angustia y sufrimiento. Sensaciones ligadas casi siempre al desastre sobre un césped que, por cierto, tampoco acompañó. Se quejaba Manuel Pellegrini de ello en la previa, aunque su equipo no lo acusó y deja la eliminatoria a punto de caramelo, para que pueda el Villamarín -ya era hora- de disfrutar de un partido europeo esta temporada. Por lo que, acabó más contento el santiaguino. "El resultado fue el adecuado porque no cometimos errores", aclaró de todos modos.

"Nos deja avanzada la clasificación, no cerrada. Mantuvimos una idea y no cambiamos nada. Creer fue el mejor camino". Eligió Pellegrini creer como filosofía, pero trató de alegrar los mustios resultados por medio de la acción, con una reseñable modificación en su equipo. No renunció a su sistema, pero sí a la forma de colocar sus mejores piezas. Ubicó a Lo Celso como acompañante de lujo de Marc Roca en el doble pívote para tratar de alcanzar el equilibrio que no estaba consiguiendo hasta ahora. Isco, naturalmente, por delante. Pero funcionó. "Dos buenos jugadores van a poder jugar juntos siempre", afirmó a la pregunta de si el malagueño y el rosarino congenian en lo futbolístico.

¿Es este resultado un punto de inflexión de cara a las próximas curvas? "Como resultado es importante para pasar a la ronda siguiente (...) Estoy satisfecho porque hicimos tres goles e hicimos portería en blanco", aseguró. Mantener ese convencimiento en el funcionamiento colectivo es fundamental para el técnico, que reconoció hacer varias rotaciones para tener la plantilla fresca de cara a la competición doméstica, con la Real Sociedad como rival más inmediato.

Aclaró con respecto a su once que tenía claro que quería darle bastantes minutos a Bakambu. "Viene mejorando en su rendimiento", dijo. También quiso ver al Chimy, por delante de Vitor Roque, ya que éste "venía jugando más partidos". Es la hoja de cálculo del entrenador del Betis, que no quiso salir de la sala de prensa del Ghelamco Arenca sin agradecer el apoyo de los alrededor de 1.500 béticos que se comprometieron con la causa. "Ni yo ni nadie quedó contento con el rendimiento en la Conference. Se lo debíamos a la afición".