Pellegrini: "El derbi hay que saberlo jugar en lo deportivo y en lo mental"

Manuel Pellegrini enfoca con "ambición" el derbi ante el Sevilla. Sabe que son "tres puntos importantes para seguir creciendo en LaLiga", pero entiende que para el aficionado "es algo más que tres puntos", por lo que no pone el acento en las bajas sino en preparar el duelo "en lo mental", que en este tipo de encuentros puede ser determinante.

Lesionados: "Amrabat no está descartado al 100% y le están haciendo tratamiento, así que veremos qué dicen los médicos. Pau López empieza a entrenar y no está en condiciones aún de ser citado. Va por ben camino. Isco hay que esperar a que cicatricen las heridas, serán 10 días o un par de semanas. Lo Celso sigue evolucionando y a ver si para la próxima semana puede estar".

Siete años sin ganar en Nervión: "Sería importante y sabemos lo que es una victoria para la hinchada. Espero hacer un buen partido, no caer en provocaciones porque de visita siempre hay un ambiente hostil y tener la madurez para sacar el partido adelante".

Alineación con el Utrecht: "La presión y gestión está siempre dentro de la profesión. Todas las críticas son aceptadas. Si me preguntan volvería a alinear el mismo equipo contra el Utrecht".

Matías Almeyda: "No he tenido la suerte de conocerlo personalmente. Tuvo una gran carrera como jugador y está manejando muy bien una situación difícil como la del Sevilla desde su experiencia como jugador y entrenador".

Así ha sido el entrenamiento del Betis antes del derbi: golazo de Aitor y la imagen de Amrabat / Manu Colchón

Muchas ausencias: "Nuestro plan de partido no cambia con las bajas. Tenemos una mecánica de juego que tratamos de practicar ante cualquier rival con las variantes que requiera según el contrario. Los que están son los que tienen que sacar los partidos adelante. Hay un plantel amplio y es lo que venimos haciendo todos estos años. Los derbis engrandecen la ciudad. Mientras mejores sean los jugadores que estén dentro del campo mejor es el espectáculo. Me gusta sacar siempre los tres puntos, pero con el respeto a un aficionado que viene a ver un espectáculo. Los dos equipos tienen planteles suficientes como para que el espectáculo no se resienta".

Renovación: "Me quedan por cumplir muchos sueños. Me gusta hacerlos realidad y por más que uno lleve muchos años en esta carrera para mí el próximo partido siempre es el más importante para llevar al Betis a lo más alto posible. Esa exigencia es lo que me ha permitido tener una larga carrera. ¿Seguir más allá de 2027? Es difícil adivinar al futuro. Hay que ir paso a paso. Ganar al Sevilla, terminar esta temporada, después la otra… Es muy difícil saber qué va a pasar en el fútbol. Para mí cada partido es el más importante. Han sido cinco años buenos en cuanto a logros y con ambición para todavía llegar más arriba ene ste sexto. Pero tampoco uno se debe frustrar cuando se encuentra con equipos superiores y sí seguir intentándolo".

Chilenos y rivales: "Alexis y Suazo son buenos jugadores, con buena carrera en Chile y en Europa. Alexis ha jugado en algunos de los clubes más importantes del mundo y ojalá le vaya lo mejor posible".

Ambición medida: "Todas las competiciones que se disputan son difíciles. Tenemos la ilusión de llegar lejos en la Europa Lague, como en la Copa del Rey, queremos llegar a Champions… Todo lo ambicionamos, pero hay que distinguir entre ambición y frustración porque la realidad después te pone en tu sitio".

Agresividad del Sevilla: "Cada uno tendrá distintas opiniones de cada rival. Uno estudia a cada equipo, lo que le cuesta más y menos, pero sólo con información no sirve. El Sevilla tiene cosas buenas positivas y negativas y tendremos que hacer un gran partido".

Árbitro: "Es difícil meterse en el sistema de designación de los árbitros. Que sea andaluz no es motivo para no dirigir aquí en Andalucía. Si dudamos de su honestidad por la región no es el camino adecuado. Hay partidos más y menso complicados y supongo que se designan de acuerdo a los méritos de los árbitros".

Factor clave: "El nivel deportivo en todos los equipos de la liga es parejo a excepción de dos o tres que están por encima. El resto son partidos muy difíciles en los que es difícil puntuar. Deportivamente tratamos de superar a cualquier rival y en este encuentro hay una motivación extra que hay que controlar porque te la parte emocional te puede llevar a una derrota si no la sabes controlar".

¿Objetivo personal?: No creo que la frustración mía de ganar a un rival sea más importante que sumar tres puntos para seguir aspirando a cosas importantes en la liga. Sabemos que para los aficionados son más que tres puntos y esa responsabilidad grupal es más importante que lo personal".