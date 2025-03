Pellegrini: "Hay que tener la cabeza muy fría y el corazón caliente"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar derbi, haciendo hincapié en la necesidad de conjugar la intensidad propia de la cita con la templanza necesaria para alcanzar la victoria.

Pellegrini destacó la importancia del partido, tanto por la rivalidad local como por la lucha por los puestos europeos, pero insistió en la necesidad de controlar las emociones para evitar errores que puedan condicionar el resultado. "El equipo llega bien, con la motivación extra que supone un derbi", afirmó el técnico chileno, quien reconoció que el exceso de motivación puede llevar a cometer errores. "Hay que tener la capacidad y la experiencia de controlar las emociones, sobre todo los jugadores en el campo", añadió.

En este sentido, Pellegrini hizo un llamamiento a la serenidad de sus jugadores, instándoles a "tener la cabeza muy fría y el corazón caliente" para evitar expulsiones o acciones que puedan perjudicar al equipo. "Por más que uno trata de prepararlo, hay que tener la cabeza muy fría y el corazón caliente porque de repente se cometen errores que terminan con expulsiones que condicionan los partidos", insistió el entrenador bético.

En cuanto al análisis del rival, Pellegrini mostró respeto hacia el Sevilla FC, un equipo que, a pesar de las dificultades atravesadas en la presente temporada, cuenta con jugadores de gran talento. "Un Sevilla que quizás no tiene el potencial de plantel de años anteriores porque no está jugando la Champions, pero que tiene un equipo importante con jugadores muy desequilibrantes", afirmó el técnico, quien destacó el peligro del conjunto sevillista a domicilio.

Desde el punto de vista táctico, Pellegrini anticipó un Betis ambicioso, volcado en la búsqueda del triunfo desde el pitido inicial. "Tenemos que salir desde el primer minuto a buscarlos y es lo que vamos a hacer", aseguró el entrenador, quien confía en el potencial de sus pupilos para imponer su juego y sumar tres puntos vitales en la lucha por los puestos europeos.

La incógnita sobre la lista de convocados se mantiene hasta el último momento, con la única baja confirmada de Marc Roca. "Mañana daremos la lista de citados. Vamos a esperar para ver quiénes están en condiciones de poder actuar. Están entrenando todos salvo Marc Roca, que es el único que nos queda fuera. Esperaremos 24 horas para ver los que están integrándose en el último momento si están en condiciones de estar en la lista. Mañana lo veremos con el cuerpo médico", explicó Pellegrini.

Por último, el técnico chileno evitó pronunciarse sobre la situación interna del Sevilla, centrando su atención en el rendimiento de su equipo. "Yo tengo bastante con los temas del Betis como para estar preocupándome de si puede afectar algo lo que pasó en la reunión ayer del Sevilla. Ni me he enterado ni para mí tiene ninguna importancia. No me refiero al rival porque no los conozco, me refiero a mi equipo, lo que tenemos que hacer es ganar", zanjó Pellegrini.