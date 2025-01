Pellegrini: "Hemos ido ilusionando a la afición y ésta tiene el derecho de exigir"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del choque ante el Mallorca, tratando diferentes cuestiones sobre la situación del equipo, la afición y el mercado.

La unión del grupo con la comida de conjura

"Siempre la unión es muy importante. El fútbol es un deporte colectivo. Siempre hemos tenido la capacidad de superar malos momentos y ojalá podamos hacerlo esta temporada".

Antony

"Durante todo el mes de enero empieza a aparecer especulaciones. Mientras los hechos no sean reales mejor no comentar. Veremos si llegan refuerzos y cuáles van a ser los nombres".

Futuro en el club

"Mi futuro en el club está claro. Tengo contrato la próxima temporada. En todas las temporadas hubo momentos complicados y luego se superaron. Tampoco hay que dejar de lado esta temporada con menos puntos en la primera vuelta. Son cosas puntuales y hay que buscar soluciones".

¿Una final en Mallorca?

"Todos los partidos, lo ideal, son tomarlos como una final. Cuando uno se relaja un poco pierde inmediatamente. Esa es la mentalidad en el fútbol. Mañana hay que tratar de ganar a un rival directo en las posiciones europeas, como todos los partidos serán difíciles".

Ante el Alavés, sin crítica de la grada

"Yo siempre le estoy agradecido a la hinchada del Betis, con un cariño enorme. Mi responsabilidad es enorme. El hecho de que se me nombre o no, no me quita de la responsabilidad de la derrota. Queremos salir de este bache. Nosotros hemos ido ilusionando a la gente y la gente tiene el derecho de exigir. Son momentos puntuales, no quiero aislarme. Tengo el doble de responsabilidad. Así me siento".

¿El momento más difícil en el Betis?

"Si revisamos todas las temporadas atrás, también hubo momentos complicados. En la primera temporada, de nueve partidos, perdimos siete. Nos sobrepusimos y llegamos a la Europa League. Tenemos una política de exigencia independiente de los resultados".

El Mallorca

"El Mallorca tiene una línea de juego definida. Lleva todo este año jugando de una determinada manera y está bien posicionado en la tabla. Lo que nos pasa a nosotros les pasa a todos los equipos, la falta de resultados en determinados momentos. Saben a lo que juegan con un buen técnico y va a ser difícil".

¿Tiene el mismo grado de felicidad que en temporadas anteriores?

"Absolutamente. Hay que seguir trabajando, corrigiendo errores, los resultados van a volver. Con la hinchada y el club tengo el mismo compromiso de siempre".

Mercado

"La gran cantidad de jugadores lesionados, una tónica. Me preocupa más los que están que los que no pueden jugar. El mercado son cosas que llevo internamente con la directiva y el director deportivo".

El Sevilla por delante del Betis en la tabla

"Es importante en la tabla estar lo más arriba posible. No me preocupa ni para bien ni para mal".

Charla con el presidente en la barbacoa

"Yo creo que la relación con la directiva en estos cinco años es sin ningún problema. Mantenemos la misma línea de tranquilidad. Se sabe el trabajo que se hace".

William Carvalho no estará en la Conference

"Lo veo muy bien, muy optimista. Tiene una lesión complicada larga y no le va a permitir estar en la Conference League. No va a estar a tiempo en esa lista".