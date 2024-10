Pellegrini: "En ningún momento veía al equipo en crisis"

Después de dos tropiezos consecutivos el Betis reaccionó en un "campo muy complicado", por lo que Manuel Pellegrino se mostró muy satisfecho no sólo por el triunfo por 1-2 sino también por la actitud de sus jugadores, que "supieron reponerse a todos los contratiempos" centrándose "en los que están sin pensar en los que no están".

"Estoy muy contento, porque veníamos de dos derrotas ajustadas por 1-0, una por un penalti y otra al encajar en un corner. El equipo había bajado su volumen ofensivo, pero no lo veía en crisis. Estos puntos son importantes porque, a pesar de las bajas, no pensamos en los que faltan sino en los que están. Hicimos un buen partido ante un rival muy dificil. Más allá del resultado me deja muy satisfecho el funcionamiento y la entrega de todos", manifestó el técnico, que destacó lo "accidentado" del encuentro al final por la "alta intensidad" con la que se jugó.

Sobre los lesionados ofreció el parte de guerra de El Sadar: "Johnny siguió jugando tras el golpe de la cabeza y al final estaba algo mareado y por eso salió en camilla, pero no creo que sean cosas mayores. Bartra tenía fatiga tras tanto tiempo de jugar y de ahí su cambio", explicó.

Otra de las sustituciones para no arriesgar fue la de Vitor Roque: "Venía teniendo ocasiones sin marcar, así que estoy contento por su gol. Sufrió una contractura en los gemelos y no quisimos arriesgar. Se le subieron ambos gemelos y no podía correr. Aguantamos hasta el descanso para no perder una ventana de cambios y quizá por eso en el último cuarto de hora de la primeraparte perdimos el control y Osasuna tuvo más acercamientos", indicó Pellegrini, feliz porque el "equipo respondió a las necesidades dejando de lado los contratiempos de lesiones y salió a por los tres puntos en un estadio muy complicado".

Otro de los nombres propuios fue el de Chimy Ávila, autor del decisivo 1-2: "Es muy importante que los delanteros marquen. Estuvo atento en un rebote. Salía de una contractura no pudo entrenarse al cien por cien esta semana, así que ojalá esto le dé ánimos y mantenga un renimiento alto. Él sabe que debe centrarse más en el juego y este gol le dará confianza".

Para el Ingeniero fue clave la actitud del grupo, ya que el Betis "sacó tres puntos en un estadio en el que Osasuna estaba invicto y venía de ganar al Barcelona". "Hicios un partido completo, con ratos mejores, como los primeros 30 minutos en los que tuvimos dos ocasiones más muy claras para marcar, y peores. El rival equiparó el juego con mucho balón áereo y en el segundo tiempo recuperamos el control con los cambios refrescando el centro del campo. La clave fue presionar a Osasuna en la salida de balón. Recuperamos muchos balones así. Presionamios bien y recuperamos muchos balones en campo contrario", analizó el técnico, que lamentó la expulsión de Natan "en una acción a mitad de campo" que impedirá contar con él con el Atlético de Madrid.