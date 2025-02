Pellegrini y el estado psicológico de su equipo: "Hay momentos donde las cosas fluyen mucho y otros donde las cosas no salen"

Minutos antes de saltar al césped del Ghelamco Arena de Gante, escenario del duelo de mañana entre el Real Betis y el conjunto belga, Manuel Pellegrini se sometió a las preguntas de los medios para analizar y tratar de darle forma al partido de ida del play off de acceso a los octavos de la Conference League. Al lado del técnico, compareció un Marc Roca que sigue cogiendo ritmo tras una fastidiosa lesión de tobillo que ha incomodado al centrocampista catalán durante buen tramo de la temporada.

Advierten desde la entidad heliopolitana que esta eliminatoria puede ser una provechosa e idónea vía para comenzar a enmendar los desaciertos deportivos en lo que va de curso, fundados principalmente por una inusual irregularidad desde que el entrenador chileno comanda la nave bética.

Estado anímico del vestuario

"El equipo está bien. Al igual que ante el Bilbao, no pudimos sumar los tres puntos (contra el Celta de Vigo). Pero confío en que seremos capaces de hacer una buena eliminatoria en esta Conference Leauge. Tenemos 180 minutos (...) Tendremos que decidir en casa y ojalá podamos hacer la misma versión que hemos tenido en estos dos partidos, pero con marcadores que nos permitan ir ganando los partidos según el juego".

Ante el Gante, momento de dar un golpe sobre la mesa

"Mañana toca ganar, ojalá, el primer partido con los dientes aquí como visitante. Y luego intentaremos conseguir el próximo partido en casa".

Carencias defensivas y acierto goleador

"Bueno, creo que las estadísticas funcionan y los números están ahí. No lo sé exactamente, pero en los primeros 12 partidos, creo que nos marcaron 9 goles. En los siguientes 12, marcaron 21 o 22. Lógicamente hay una carencia defensiva que puede deberse a muchas razones. Es importante solucionarla. Como bien dices, marcamos pocos goles en relación a las ocasiones que tuvimos. Hoy estamos marcando dos goles por partido y no hemos podido ganar los dos últimos partidos. Así que, de alguna manera, tenemos que buscar la manera de llegar al equilibrio, tener más seguridad defensiva e intentar mantener ese volumen ofensivo que normalmente tenemos en casi todos los partidos. ¿Cambiar cosas? Siempre hay que mirar tanto el rendimiento individual como el funcionamiento colectivo. En la primera parte contra el Celta ellos tuvieron pocas oportunidades, nosotros tuvimos muchas.

Análisis del duelo de ida: condición de visitante

"Muchas veces los equipos grandes caen contra equipos pequeños cuando van a su propio campo. Entonces, lo del equipo local y lo del equipo visitante son cosas que normalmente pasan. Los equipos juegan mejor o peor. Ahora tenemos que jugar dos partidos, uno aquí como visitante y otro como local. Tenemos 180 minutos para intentar clasificarnos a la siguiente ronda. Es un equipo que juega bien al fútbol, que es un equipo ofensivo, que acaba de llegar con un cambio de entrenador. Vamos a ver qué rival nos encontramos mañana. Las ligas siempre son diferentes a las competiciones internacionales. Pero tenemos que estar muy concentrados defensivamente para no sufrir goles y hacerles daño en defensa".

Estado físico de Sabaly

"Sabaly estaba prácticamente preparado para el último partido. No quisimos exigirlo porque él todavía se sentía un poco inseguro. Pero ahora no tiene ningún problema. Está listo.Está ilusionado. En el momento en que está en la lista es porque está en condiciones de jugar".

El propio Betis, ¿su mayor enemigo?

"Todos los partidos son diferentes. Hemos tenido una temporada bastante irregular, donde quizás hemos hecho partidos buenos, partidos malos, como todos los equipos, y habiendo hecho las cosas bien, sobre todo a nivel local, no hemos sido capaces de sacar los resultados. Quizás esa falta de mentalidad resultadista en algún momento, la falta de goles o el exceso de goles que nos han hecho, nos ha llevado a esa irregularidad que no nos ha permitido estar con unos puntos más por los que estaríamos luchando en la tabla".

"Pero todavía queda mucho, son 16 partidos, 48 puntos, estamos 3 puntos por delante de Europa, estamos en la Conference ahora para intentar pasar a la siguiente ronda. Y al menos personalmente, siempre miro hacia delante, revisando todo lo que se hace al revés, pero lo que uno hizo al revés, para bien o para mal, no garantiza que lo pueda hacer en el siguiente partido. Así que tenemos que estar centrados ahora en conseguir estos primeros 90 minutos aquí en Bélgica como visita, para intentar pasar a la siguiente ronda, y el domingo, centrarnos en poder volver a ganar a la Real Sociedad en casa, y así intentar ser un equipo más regular de aquí a final de temporada".

¿La Conference como prioridad?

"No, no sé si la palabra es priorizar, los dos objetivos son diferentes, para mí al menos desde ese punto de vista, cuando a uno le toca jugar los jueves, siempre digo que ese partido del jueves pasa factura el domingo, si estamos en la segunda fase del grupo, para mí el objetivo es clasificar, si clasificas primero, mejor, pero si no clasificas primero, no importa, lo importante es clasificar. Cuando llegas a las eliminatorias ya no es una fase del grupo, sino un torneo que uno sigue o sale fuera, entonces esa prioridad que llaman, o esa palabra, que no es prioridad, sino ser consciente de que en esta ronda ya no permiten errores si uno quiere seguir en esta competición.

Inseguridades en el plan de juego

"No sé de donde viene la deducción de que el equipo no se siente cómodo en los momentos de salida de balón. Permanentemente estamos trabajando una serie de conceptos bajo una determinada idea. El problema es tratar de no recibir goles, en estos momentos estamos marcando y tratando de ser un equipo sólido defensivamente y un equipo ofensivo que llega al área rival"

El peso del favorito

"La verdad es que no sé si es favorito o no, tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego que somos capaces de pasar a la siguiente fase de esta competición. Luego el favoritismo, cada uno lo ve de una manera diferente, muchas veces se cree que es para asumir la responsabilidad, decir que no, que no somos favoritos o asumir la responsabilidad y decir que sí, que somos favoritos, mañana tenemos que jugar contra un equipo que venía igual que nosotros en esta fase y tenemos que intentar ganarla, sea favorito o no, la verdad es que para mí da igual, mucho más importante es lo que uno demuestra dentro del terreno de juego, ese favoritismo".

El tan comentado flan

"Conforme van pasando toda una temporada, en diferentes momentos, sientes diferente confianza o desconfianza. Cuando te meten un gol la confianza no es la misma. (...) La regularidad hay que buscarla, así como la confianza. Al final en el fútbol, hay momentos, es un estado psicológico. Hay momentos donde las cosas fluyen mucho, hay momentos donde las cosas no salen, creo que Isco también lo dijo, porque el otro día, en la segunda parte, bajamos un poco, pero no creo que el equipo sea como un flan cuando pasan las cosas".

El portero de la Conference

"Mañana veremos qué equipo es titular, tenemos tres porteros, entonces está Adrian, está Fran Vieites y está Germán García, uno de los tres será titular mañana, pero lo decidiremos en las próximas horas".

Jugar primero en casa

"Bueno, si me preguntas, yo prefiero jugar el primer partido fuera de casa, porque sabes lo que tienes que hacer en tu partido de local. Cuando tienes que jugar en casa, nunca sabes si un resultado es bueno o no. Cuando juegas fuera de casa, sabes lo que debes hacer en casa. Pero no es algo decisivo que vaya a ser importante para el marcador. Como acabo de decir, lo importante es que mañana debemos estar conscientes de que jugamos contra un buen equipo y debemos hacer un muy buen partido".