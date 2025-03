Pellegrini: "Son tres puntos que nos permiten seguir aspirando a Europa y no tres puntos de tratar de no descender"

SEVILLA/Pocas voces más autorizadas hay para hablar en clave Real Betis Balompié en plena semana de Gran Derbi sevillano que el entrenador de uno de sus dos equipos, el verdiblanco. En unos días en los que las noticias son variadas con el regreso a los entrenamientos de Johnny Cardoso y Lo Celso, el arreglo de la situación entre las directivas y lo que se espera el fin de semana con una asistencia récord a un entrenamiento a puertas abiertas, ha atendido a los compañeros de Canal Sur Radio para repasar brevemente toda la actualidad que envuelve al chileno y al conjunto de las trece barras.

Uno de los aspectos principales sobre los que se pronunció fue su renovación: "Tengo la cabeza mucho más pensando en el primero del derbi y después en los objetivos de esta temporada y en algún momento, si hay alguna intención de continuar, intentemos sentarnos a conversar, como digo, más que todo para ver los objetivos futuros del club".

Pellegrini, en la rueda de prensa en el Afonso Henriques de Guimaraes. / Jose Coelho / Efe

Siempre ha sido fiel a su contrato a pesar de las ofertas

Y es que los aficionados béticos siempre tienen miedo que en algún momento Chile sea capaz de convencerlo: "Yo creo que en los cinco años que llevo acá he tenido ofertas de distintas partes, ofertas económicas también muy importantes y lo he dicho muchas veces, a mí me gusta primero cumplir mi contrato, porque para mí lo considero una palabra. Entonces uno firma un contrato porque lo quiere cumplir y mi intención es cumplir mi contrato con el Betis".

"Falta todavía un año y tanto más, como digo, estoy muy contento por el recibimiento que tengo de la hinchada del Betis, estoy muy contento con la ciudad, es una ciudad muy bonita también y entretenida para vivir. Así que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, yo me proyecto primero a mi contrato el año que termine, el próximo año, y con la mente centrada en lograr los objetivos deportivos de este año, más que estar preocupado si vamos a extender un contrato en más de dos años", certificó.

Manuel Pellegrini, junto a Lo Celso, que es duda, en un partido del Betis. / Europa Press

El derbi, un reto difícil pero que se quiere conseguir

Normalmente no le ha ido demasiado bien a Pellegrini en los derbis, pero tiene clara su opinión al respecto: "Si me dice, ¿qué piensas de no haber perdido el derbi y haber terminado quince, o haber terminado cuarto o quinto, como se ha hecho, habiendo empatado o perdido los derbis?, yo me quedo con lo que ha hecho el Betis. Entonces, son dos años que para ellos, no sé, esto lo tienen que analizar internamente, porque ya se ha caído tanto la institución, pero sigue siendo un rival muy difícil y sí que estaban algunos puntos bajos nuestros, pero que cada partido es distinto y nosotros tenemos que demostrarlo dentro del campo de juego, los 90 minutos, el día domingo, por qué estamos por arriba de ellos. Pero los dos últimos años, que puedo hablar comparando una con otro, entonces me quedo con los dos años del Betis, creo que antes con los dos años de Sevilla".

"Yo estoy de acuerdo con el presidente en todas las semanas, este partido hay que ganarlo, porque si no, es muy difícil poder tener un logro a final de temporada. Y considerando toda la trascendencia mediática que tiene el derbi, son tres puntos que nos permiten seguir aspirando a Europa, y no tres puntos de tratar de no descender", terminó exponiendo.