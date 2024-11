Pellegrini: "Valoro el empate, pero la sensación es que perdimos dos puntos"

Sevilla/Pese a rescatar un punto in extremis con un testarazo de raza de Marc Bartra en el tiempo de prolongación, Manuel Pellegrini acabó con la sensación de “haber perdido dos puntos” en un partido en el que “el rival llegó dos veces y marcó dos tantos”. Otra vez tuvo ocasiones pero faltó la puntería de otros días que hace que el Betis se vaya al parón sumando un empate in extremis y sin despejar dudas sobre su juego.

“A pesar de haber hecho un buen partido y tener ocasiones para habernos adelantado, encajamos dos veces gol y el desgaste físico del partido del jueves se notó. Tuvimos el 2-1 en varias acciones muy claras, pero marcaron ellos en la única jugada colectiva en la que llegaron a nuestro área, porque el 0-1 fue en una acción a balón parado, y se nos fueron dos puntos importantes pero valoramos la forma de logra el empate al final”, explicó el técnico chileno, a quien el funcionamiento del equipo lo dejó “contento, porque el equipo fue dominador” y por eso incidió en la idea en que “se escaparon dos puntos”.

Y es que una vez más, pese a no encerrar a su rival y no tener el control absoluto, el Betis “tuvo varias ocasiones claras para marcar y adelantarse en el marcador, lo que era clave ante este Celta”. “Esto es fútbol. Nos está tocando esta racha de que creamos mucho pero anotamos poco. El Celta llegó dos veces y marcó dos goles”, recordó.

El Ingeniero, sin embargo, destacó la lucha del equipo, que “trata de dar lo máximo por la afición y la exigencia del club”. “Nos hubiera gustado lograr los tres puntos en un buen partido. Habría sido fenomenal antes del parón para seguir peleando por posiciones europeas. El plantel está comprometido y no echamos las bajas de menos, porque otros dan la cara. Con este grupo uno exige y ellos responden”, apuntó Pellegrini, que hizo análisis de este primer tercio liguero: “Tenemos una media de 20 puntos en un tercio de campeonato. Seguimos buscando estar más arriba pero en esta primera parte de campeonato hemos tenido partidos parecidos, con más ocasiones que goles y puntos perdidos, pero este equipo nunca se entrega como demostró ante el Celje también”. "Al otro parón nos fuimos con dos derrotas. En este tiempo cuatro triunfos y tres empates aun con muchas bajas. Me voy satisfecho, pero siempre con la exigencia de que hay que ir a por más", añadió.

Por último, sobre la vuelta de Lo Celso indicó que “jugó a un ritmo más bajo de lo que es habitual después de tanto tiempo sin jugar”. “Nos dio más pausa. Le viene bien esos minutos y ojalá venga con ritmo de los partidos con su selección”. “No quería que jugara tanto, pero pidió cambio Diego Llorente y por eso entró antes de lo previsto”.

Pellegrini insistió en su valoración del encuentro, que le deja "sensaciones encontradas". "Valoro el punto por cómo lo logramos, pero en casa un empate es como perder dos puntos y más hoy que el rival remato dos veces. Tuvimos ocasiones y el equipo nunca bajó los brazos. Pudimos ponernos por delante varias ocasiones, lo que hubiera sido importante controlar al rival. Fue muy meritorio no bajar los brazos hasta el final", dijo el preparador verdiblanco.

El entrenador heliopolitano valoró la acción del 0-1, con posible fuera de juego posicional de Starfelt: "Vi las imágenes y voy a dar mi opinión en términos generales. El jugador está en la línea de Rui Silva. Lo revisa el VAR, pero siempre debe ser el árbitro el que vaya a verlo y decidir en esas jugadas decisivas. Siempre en esas acciones decisivas y que no crea que el VAR lo castiga. Pero no relaciono ese gol con el resultado final. Las cosas decisivas el árbitro, lo llamen o no, debe ir a verlo repetido".

Nombres propios

El entrenador chileno valoró a algunos jugadores. "Johnny estaba haciendo un buen partido y con la amonestación era un peligro, porque ya en la segunda parte intentaron expulsarlo con una acción exagerada. Los cambios estuvieron bien y dispusimos de ocasiones", apuntó el chileno, que valoró también a Vitor Roque: "Lo entrega todo en el campo, presionando, corriendo y rematando. Tiene que mejorar su pausa para definir mejor, pero en la medida en que siga jugando irá progresando".

Asimismo se refirió a Marc Roca, en el dique seco desde el anterior parón tras el derbi: "Tiene molestias en un tobillo que no le permite correr con normalidad. Por eso lo paramos por completo. Va evolucionando y no sé plazos. Es importante que se reincorporen jugadores porque mientras más jugadores más alternativas tenemos para seguir en las tres competiciones", recordó .