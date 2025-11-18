Los recuerdos del Villamarín: un trozo de red y asientos, desde 44,90 euros

Muchos nostálgicos vieron en directo como se derribaba hace unos meses la icónica grada de Preferencia del Benito Villamarín, que dará paso a la onstrucción del nuevo estadio, que mantendrá al Betis en La Cartuja más allá de 2026, pese a que las previsiones iniciales eran jugar en el exilio sólo dos temporadas.

El Betis no ha dejado pasar la ocasión y ha visto ahí un nicho de negocio poniendo en marcha el programa Somos Balompié, un proyecto creado para preservar y dar una nueva vida a objetos originales del estadio que son reciclados antes de ser destruidos y que se han extraído durante el proceso de remodelación del recinto heliopolitano como son los asientos originales de las gradas y las redes de las porterías. Eso sí, como todo en la vida, tienen un precio.

El programa cuenta con varios objetos con varios tipos de asientos: el original, es decir, el asiento de plástico del Benito Villamarín que se puede adquirir por 44,9 euros; la silla, que añade unas patas a ese asiento por 149 euros; o el modelo taburete, más alto, por 159 euros. A todos estos productos se les puede añadir una placa personalizada con nombre y apellidos e incluso la localización exacta que el asiento ocupaba en la grada.

Un trozo de red enmarcada de las porterías del Benito Villamarín. / Real Betis

Los abonados del club podrán adquirirlos de forma prioritaria hasta el próximo 30 de noviembre. A continuación, del 1 al 9 de diciembre, se sumarán los socios Soy Bético en una segunda fase en la que los abonados también podrán seguir adquiriendo asientos, sillas o taburetes, aunque, en este caso, la entidad no puede garantizar la obtención del asiento original que ocupaba el abonado. Por último, la fase para el público general arrancará el 10 de diciembre. Los precios para el público en general oscilan entre los 49,90 y 189 euros, según modelo y personalización.

"Con la colaboración de Pursuit 365, todas estas piezas de recuerdo han sido identificadas, inventariadas y autenticadas, garantizando su origen legítimo y su trazabilidad desde el estadio Benito Villamarín hasta el comprador final. Cuentan con un holograma y certificado de autenticidad único e inviolable adherido a cada producto que garantiza que la pieza forma parte del inventario original y que pertenece al programa oficial de Memorabilia Somos Balompié", indica una nota del club.

La colección también incluye fragmentos originales de redes de las porterías Benito Villamarín, una edición limitada presentada en un marco con cubierta acrílica y certificado de autenticidad por 44,9 euros.