Ricardo Rodríguez juega el partido completo con Suiza

La jornada de partidos internacionales concluyó con la participación de tres futbolistas béticos, destacando el partido completo que disputó Ricardo Rodríguez, que se perdió los dos últimos encuentros con el Betis (con el Olympique de Lyon y el Valencia) por precaución.

El helvético fue titular en el empate de su combinado nacional en Kosovo (1-1) con el que selló matemáticamente el pase virtual que ya tenía en la mano, ya que debía perder este último encuentro por goleada. El lateral izquierdo del Betis venía de haber jugado también desde el inicio el anterior choque contra Suecia en Ginebra, aunque fue sustituido en el segundo tiempo.

Pablo García jugó con la sub 21 en el triunfo sobre Rumanía por 0-2 que deja encarrilada la clasificación para el Europeo de la categoría al equipo de David Gordo, que lidera su grupo con pleno de triunfos, cinco de cinco, perseguido por Finlandia a tres puntos. El futbolista bético entró en el segundo tiempo, ya con la selección dominando el marcador por dos tantos, y disputó una media hora de encuentro.

Por su parte, Amrabat fue titular en el amistoso de preparación para la Copa de África de Marruecos frente a Uganda, después de salir de inicio y disputar 74 minutos en el anterior choque con Mozambique (1-0). El medio centro disputó otros 65 minutos. Abde, que pasó por un centro médico en Tánger para una revisión por un golpe en el tomillo en el anterior encuentro, no pisó el césped.