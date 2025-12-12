De un Riquelme más a gusto por el medio al mal fario de Bakambu

Solvente triunfo de los béticos en Zagreb que les sirve a los hombres de Pellegrini para asegurar su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa y para tener cerca la posibilidad de meterse en el Top 8 y eludir así una eliminatoria.

Riquelme | Por dentro y con más libertad se siente mucho más a gusto

Riquelme, el más destacado de los béticos, celebra el segundo gol ante el Dinamo de Zagreb. / Antonio Bat | Efe

Le ha costado trabajo meterse en la dinámica de este Betis y, de momento, sólo lo ha hecho en la Copa del Rey y en este partido contra el Dinamo de Zagreb, pero parece que en posiciones interiores sí puede ayudar muchísimo más. Se siente a gusto con más salidas para los regates y encima es eficaz cuando tiene opciones para rematar a gol.

Antony | Pellegrini no quería riesgos tras la entrada de Goda

Antony encara a Hoxha. / Antonio Bat (Efe)

Es muy espectacular con sus acciones y, por ejemplo, realizó una cuchara marca de la cosa de excelente plasticidad. Pero también es cierto que esas jugadas enfadan mucho al rival, sobre todo si pierde 0-3. Goda fue a cazarlo y Pellegrini decidió que no había que correr más riesgos.

Bakambu | Gafado ante el gol, sí dio un pase a Riquelme

Bakambu, en acción durante el partido. / Antonio Bat / Efe

La acción en la prolongación en la que falla un gol a puerta vacía tras un excelente servicio de Abde es suficientemente explicativa del estado de forma que atraviesa el congoleño. Parece que está gafado en los remates. Se buscó una tarjeta para quedar limpio durante su ausencia.

Llorente | Gran noticia, a punto de alcanzar su mejor nivel

Diego Llorente se lanza al césped con contundencia ante Zajc en la recta final del encuentro. / Antonio Bat | Efe

El defensa madrileño vuelve a ser el futbolista solvente y también brillante a la hora de lanzar los ataques que fue durante la pasada temporada. Es espectacular en los saltos con el rival, pero no lo es menos con sus desplazamientos largos buscando la profundidad del compañero.