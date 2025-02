Para el secretario técnico del Betis; "Sería mentir decir que no somos uno de los candidatos"

SEVILLA/Finalmente se podría decir que el conjunto bético ha tenido algo de fortuna evitando al Chelsea, el equipo más potente de la Conference League y gran favorito a ganarla, hasta la gran final. Pero la realidad es que el propio Vitória también es un equipo muy competitivo que podría eliminar al Betis en esta fase de octavos de final. Para muestra, lo que sufrió en la vuelta ante el Gent con una derrota en una jugada aislada.

El partido de ida será en el Benito Villamarín el próximo 6 de marzo y el de vuelta, en Portugal el próximo 13 del mismo mes. El secretario técnico del conjunto verdiblanco ha realizado una primera valoración del cruce en los medios oficiales del club heliopolitano.

Álvaro Ladrón de Guevara valora el cruce

"Yo creo que independientemente del rival que nos hubiese tocado, el equipo iba a afrontar la eliminatoria con la misma seriedad. Así que, bueno, nos ha tocado viajar a Portugal, a un campo que ya conocemos, como bien dices, de aquel año 2013, 2014, no recuerdo. Y, bueno, es un equipo que es cierto que ahora mismo quizá no está en su mejor momento, que ha tenido cambios de entrenador, que ha tenido salidas en el mercado invernal, que ha perdido nombres importantes, pero que no deja de ser un equipo acostumbrado a jugar en Europa, acostumbrado a ser uno de los mejores dentro de su liga y, por lo cual, acostumbrado a ganar", comenzaba exponiendo Guevara.

Es un equipo que ha tenido salidas importantes que pueden afectarle aunque en el secretario técnico verdiblanco siempre impera la cautela: "Sí, bueno, es un equipo que no nos va a poner las cosas fáciles. Como comentas, bueno, perdieron al lateral derecho, que fue a la Juventus, perdió al pivote, que fue Manu, que fue al Benfica, perdió a Cayo, el extremo derecho, que se marchó a Arabia Saudí, al Al-Hilal. Al final, claro, son bajas de peso dentro de esa plantilla, sigue teniendo buenos jugadores, sobre todo, mediocentro zurdo, Thomas Handel, que es de los mejores centrocampistas de la liga portuguesa y que no creo que tarden en dar el salto a una liga todavía superior".

Imagen de los cruces hasta la final de Breslavia. / M.G.

Confianza plena en pasar la eliminatoria

"Y bueno, está claro, ellos han hecho muy buena competición en esta fase primera, en la que nosotros no hemos estado tan bien, por eso tuvimos que jugar el playoff de acceso a los octavos. Confiamos en que ahora sea al revés, que seamos nosotros los que en esta siguiente fase demos un mejor rendimiento y podamos acceder a la siguiente ronda", sentenciaba.

También hablaba sobre las dos competiciones, los favoritismos y la ilusión de los aficionados: "A ver, yo creo que es una competición que al final, debido a la liga en la que jugamos, el nivel del equipo, junto a Chelsea, junto a Fiorentina, sería mentir decir que no somos uno de los candidatos. Ahora bien, esto es partido a partido y cada rival te puede echar fuera".

"El año pasado lo ganó un equipo griego, por lo cual nada es seguro, pero hay que afrontarlo con ilusión, pero también con respeto, respeto a cada rival, respeto a cada partido y luego, evidentemente, la afición ayer, espectacular como siempre, ya no es algo nuevo, no deja de sorprender, eso sí, de que una eliminatoria prácticamente resuelta, aunque hay que jugarla entren 51.000 personas al campo y estoy seguro de que en la siguiente fase frente a Vitória va a haber gente que se va a desplazar a Portugal, como en todos lados, y va a haber un montón de béticos viniendo a nuestro estadio para ayudar al equipo a pasar las siguientes rondas", terminó.