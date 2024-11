La secuencia de un Adrián muy dolido tras la derrota del Betis

El partido del Real Betis ante el Mladá Boleslav rozó de nuevo el calificativo de ridículo y cómo no, en Europa. Fue un choque en el que todo el mundo pudo ver cómo los de Manuel Pellegrini, independientemente de quien estuviera en el campo, se dejó remontar un partido que tenía de cara ante un equipo de un nivel bajísimo, que todavía no había ganado un duelo en toda la competición.

Fue un choque, además, que nos dejó una sorprendente imagen. Al término del partido, todos los jugadores que había sobre el terreno de juego se acercaron a saludar a los casi 240 aficionados verdiblancos que había en las gradas del Lokotrans Arena. Estos reaccionaron con una negativa firme a sus jugadores haciéndoles gestos de rechazo ante el mal partido que habían hecho. Fue una situación que provocó que jugadores como Aitor Ruibal, Chimy Ávila y Adrián San Miguel se parasen durante bastante tiempo para hablar con ellos sobre la situación.

Las fotos del Mladá Boleslav - Betis de la Conference League / EFE

Un Adrián bastante afectado

De todos, a los que más afectados se pudo observar fueron a Aitor Ruibal y al guardameta. Ambos capitanes estuvieron más tiempo de la cuenta intentando solucionar las diferencias con los aficionados y al retirarse al túnel de vestuarios se les vio muy afectados. De hecho, Adrián fue muy contundente en sus declaraciones post partido en las que su rostro lo decía todo.

"Lo primero que hay que hacer es pedirle disculpas a la afición. Es momento de reaccionar, de hablar sobre el campo y en estos días recuperarnos de este gran varapalo. Sinceramente nos tiene que doler en el alma a todos, no ya por la derrota, porque se puede perder, pero hay maneras de perder...", comentó.

Vojta, tras la segunda parada de mérito de Adrián se dispone a marcar el 1-1. / Martin Divisek | Efe

Describió el partido sin paliativos

Muchos béticos calificaron el partido como "vergonzoso", y Adrián San Miguel no fue menos: "Al final del partido, nos hemos acercado a ellos y nos decían que el equipo ha tirado la camiseta al campo y que ha sido un partido vergonzoso y ridículo. Y yo lo comparto, también lo he visto igual que ellos, pero, aunque suene a tópico, tenemos que estar unidos, con la autocrítica máxima desde la parte del vestuario, de los jugadores y del cuerpo técnico".

También tuvo el apoyo de Diego Llorente, que destacó que es importante seguir adelante: "En la primera parte tampoco nos estaban generando mucho, si es verdad que en los últimos 10 minutos se nos ha ido un poquito el control. Y bueno, otra vez esa segunda parte donde ellos entran fuertes, se encuentran también con los dos goles que son dos rebotes, dos rechaces, que ahora mismo no están de cara nuestra, pero que evidentemente tenemos que asumir la responsabilidad y saber que no estamos en una buena dinámica. Pero yo creo que de estas situaciones se salen juntos, no se sale diciendo que ahora somos lo peor... Creo que hay que mantener la calma, porque cuando vienen bien también hay que mantener la calma y antes del parón éramos el mismo equipo que somos ahora, mirar hacia adelante y poco más".