Sergi Cardona y un nuevo pretendiente: "Mi familia quiere que fiche por el Girona"

Sevilla/El futuro del lateral Sergi Cardona todavía no está definido. El defensor catalán finalizó su contrato con Las Palmas el pasado 30 de junio y actualmente es agente libre, con lo que puede firmar por cualquier club a coste cero. Pese al interés de varios equipos, Cardona aún no ha tomado ninguna decisión al respecto, tal y como avanzó Diario de Sevilla la pasada semana.

El propio jugador, en una entrevista para Jijantes, ha reconocido que en estos momentos no ha firmado por ningún equipo. "Siempre intento alejarme de los rumores durante la temporada, pero que haya habido rumores que el Barcelona haya podido estar interesado en mí es un orgullo tremendo y me da una fuerza brutal", reconoció el ex de Las Palmas, pretendido por varios conjuntos de Primera División.

El Girona, una nueva 'novia' para Cardona

"Nos estamos tomando con calma la decisión de mi futuro, ha habido interés de varios equipos. Para mí es muy importante este parón de vacaciones y ahora empezar a trabajar en valorar estas distintas opciones", comentaba Cardona, que en estos momentos tantea las alternativas que tiene sobre la mesa de cara a su futuro. Uno de esos conjuntos interesados es el Betis, que comenzó su mercado de fichajes con la incorporación del lateral zurdo francés Romain Perraud.

Además, Cardona desveló que el Girona también está interesado en su fichaje y su propia familia desea que sea su nuevo equipo: "La temporada que ha hecho el Girona es una auténtica barbaridad. Tengo amigos e incluso familiares que han jugado allí. Que estén jugando Champions League es algo increíble y desde casa están tirando hacia esta vía".