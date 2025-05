La respuesta del Betis a la felicitación del Sevilla a Maresca: “Enhorabuena por quedarse en Primera”

Sevilla/El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha respondido con contundencia al mensaje que publicó el Sevilla felicitando a Enzo Maresca tras conquistar la Conference League con el Chelsea. Los verdiblancos cayeron por 1-4 en la final ante el conjunto londinense, perdiendo la oportunidad de lograr su primer título europeo tras una media hora desastrosa que resultó decisiva.

La polémica se desató cuando el Sevilla decidió publicar en sus redes sociales una felicitación dirigida al técnico italiano, quien militó en el club hispalense entre 2005 y 2009. "Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico", escribió la entidad sevillista en su perfil oficial de X, compartiendo una publicación del Chelsea.

El mensaje, interpretado como un recado indirecto al Betis, no pasó desapercibido para Haro, quien fue preguntado sobre el asunto en El Partidazo de Cope. El dirigente verdiblanco se mostró sorprendido inicialmente: "No lo he visto, pero ellos están ahora en otra guerra que a mí no me interesa, nosotros estamos en crecimiento".

¿Era realmente necesaria esa felicitación en un momento tan delicado para el rival de la ciudad? Haro no daba crédito al gesto y aseguró que desde el Betis no habrían actuado de la misma manera. "Si dependiera de mí, no, pero bueno, no sé. Si hay alguien de la organización que lo hace, pues no me gustaría", declaró el presidente bético.

La respuesta definitiva del dirigente

Una vez confirmado que se trataba de la cuenta oficial del Sevilla, Ángel Haro no dudó en lanzar su particular dardo: "Pues nada, yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año". La referencia a la complicada temporada de los hispalenses, que estuvieron luchando por evitar el descenso hasta las últimas jornadas, evidencia la tensión existente entre ambas entidades.

El intercambio de mensajes refleja la rivalidad histórica entre los dos clubes sevillanos, intensificada tras la dolorosa derrota del Betis en la final europea. Los cambios realizados por Maresca fueron determinantes para inclinar la balanza hacia el Chelsea, frustrando las aspiraciones continentales de los verdiblancos.

En las buenas y en las malas

Maresca, durante una rueda de prensa en su etapa como técnico en el Sevilla. / Victor Rodríguez

Pese a que el sevillismo tiene un grato recuerdo de Enzo Maresca en su etapa como futbolista, nadie olvida que estuvo en el cuerpo técnico de Vincenzo Montella cuando este tomó las riendad del equipo en la temporada 2018/2019. Pese a estrenarse con una victoria en Copa del Rey frente al Cádiz Club de Fútbol, el italiano no estuvo a la altura de lo que requería el equipo y fue sustituido por Joaquín Caparrós en el tramo final del curso. Los de Nervión no fueron capaces de remontar el vuelo hasta que Julen Lopetegui se hizo cargo del equipo en 2019, logrando levantar la UEFA Europa League en el verano de 2020.

Enzo Maresca, pupilo de Manuel Pellegrini y Pep Guardiola, ha conseguido esta semana darle al sevillismo una alegría inesperado. "Mal de muchos" es esta victoria del Chelsea sobre el Real Betis Balompié, en una temporada donde la afición del Sevilla Fútbol Club únicamente ha podido celebrar las derrotas del eterno rival antes de dar por cerrado un curso en el que un punto ha separado a su equipo de los puestos de descenso.